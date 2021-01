le Le 25e amendement à la Constitution américaine traite de l’autorité présidentielle en cas de décès ou de destitution et a été ratifié en 1967, à la suite de l’assassinat de John F. Kennedy.

Que dit le 25e amendement?

Il se compose de quatre sections, toutes traitant du départ du président pendant son mandat.

La première section stipule que le vice-président prend en charge le bureau ovale si le président décède ou démissionne – ou est destitué – ce que la Constitution originale ne mentionnait pas clairement.

Les présidents peuvent bien sûr être destitués par mise en accusation, une caractéristique de la constitution depuis le début. Ils peuvent également être supprimés par le 25e amendement – dont plus ci-dessous.

La section II stipule que si le vice-président décède ou démissionne – ou est renvoyé – la Chambre et le Sénat doivent confirmer un nouveau vice-président. Jusqu’en 1967, les présidents pouvaient changer de vice-présidents à mi-parcours de leur propre chef s’ils obtenaient le vice-président d’accepter de démissionner – pas quelque chose qui s’est réellement produit, mais qui était possible en principe.

La section III indique clairement qu’un président peut temporairement déléguer ses pouvoirs au vice-président et les réclamer plus tard lorsqu’il – ou elle – est capable de servir. Ceci est le plus souvent invoqué si un président est sous l’influence d’une anesthésie chirurgicale pendant une courte période.

La section IV est la partie la plus controversée de l’amendement: elle décrit comment le président peut être démis de ses fonctions s’il est frappé d’incapacité et ne part pas seul.

Le vice-président et « une majorité des principaux dirigeants des départements exécutifs ou de tout autre organe que le Congrès peut légalement prévoir » doivent écrire au président temporaire du Sénat et du Président de la Chambre, déclarant que «le Président est incapable de s’acquitter des pouvoirs et des fonctions de sa fonction».

Les termes principaux dirigeants des départements exécutifs désignent normalement les secrétaires de cabinet.

Ainsi, au moins huit des 15 membres les plus importants du cabinet du président avec le vice-président doivent convenir qu’un président doit être démis de ses fonctions avant qu’un plan puisse aller de l’avant.

Aviser le président de la Chambre et le président du Sénat temporaire est l’acte qui élève immédiatement le vice-président à un rôle de «président par intérim».

Le président déchu peut contester la revendication, donnant aux dirigeants du coup d’État sans effusion de sang quatre jours pour réaffirmer leurs revendications à la Chambre et au Sénat.

Le Congrès a alors deux jours pour se réunir – à moins qu’il ne soit déjà en session – et 21 autres jours pour voter sur l’incapacité du président de siéger. Une majorité des deux tiers dans les deux chambres est nécessaire pour prendre cette décision.

Dès qu’il y a un vote à la majorité des deux tiers, le président perd ses pouvoirs et est destitué, et le vice-président cesse d’agir et prête serment en tant que président.

Mais si 21 jours de débats et de votes se terminent sans majorité des deux tiers, le président récupère ses pouvoirs.

Que pourrait-il arriver pour déclencher le 25e amendement?

Le vice-président Mike Pence et huit des 15 membres «principaux» du Cabinet devraient accepter d’informer le Congrès que le président Donald Trump était incapable de diriger le pays.

Ce groupe est composé du secrétaire d’État, du secrétaire au Trésor, du secrétaire à la Défense, du procureur général, du secrétaire à l’Intérieur, du secrétaire à l’Agriculture, du secrétaire au Commerce, du secrétaire du Travail, du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, du secrétaire aux transports, du secrétaire à l’Énergie, du secrétaire à l’Éducation, aux Anciens combattants. Secrétaire et secrétaire à la sécurité intérieure.

Leur notification formelle irait au président de la Chambre et, au Sénat, au «président pro tempore», le membre le plus ancien du Sénat. Dès que la lettre est envoyée, Pence deviendrait «président par intérim».

Alternativement, le Congrès pourrait mettre en place son propre mécanisme pour décider s’il est apte à remplir ses fonctions – peut-être une commission ou un comité mixte. Pence devrait tout de même accepter sa conclusion et ensuite écrire officiellement au Président et au président intérimaire.

Ou une autre possibilité est que le pool de « principaux officiers » soit considéré comme plus grand que les 15 et une majorité de ce groupe qualifie Trump d’incapable.

Et si Trump n’est pas d’accord?

Si Trump prétend qu’il est capable d’occuper ses fonctions, il écrirait au président de la Chambre et au président pro tempore du Sénat dans les quatre jours, mettant en place trois semaines de débats intenses dans les deux chambres du Congrès.

Trump serait démis de ses fonctions si les deux majorités des deux tiers à la Chambre et au Sénat étaient d’accord avec Pence et sa cabale.

Si l’une des deux chambres n’atteignait pas cette marque, Trump conserverait ses pouvoirs et se lancerait probablement dans un ménage en gros, renvoyant Pence et remplaçant les membres déloyaux du Cabinet.

Y a-t-il des failles?

Le 25e amendement permet au Congrès de nommer son propre panel pour évaluer le président au lieu de compter sur le Cabinet – les hommes et les femmes qui travaillent le plus étroitement avec Trump – pour décider d’un plan d’action.

Il précise qu’un «autre organe que le Congrès peut légalement prévoir» pourrait jouer ce rôle, mais Pence devrait encore accepter toute conclusion selon laquelle le président est incapable de s’acquitter de ses fonctions.

Cette commission pourrait hypothétiquement inclure n’importe qui, des historiens présidentiels aux psychiatres, chargé d’évaluer l’aptitude du président à exercer ses fonctions.

Une autre faille est qu’il ne précise pas que le Cabinet est nécessaire pour s’entendre, mais dit que les «principaux dirigeants» des départements sont nécessaires. Ce terme n’est pas défini dans la constitution. Dans certains départements, la législation semble nommer non seulement le secrétaire, mais les adjoints et même les sous-secrétaires comme « officiers principaux », de sorte que beaucoup plus de personnes pourraient être appelées à évaluer l’aptitude de Trump.

Mais le cabinet de Trump a une bande d’officier de cabinet « par intérim » – et il n’est pas clair s’ils pourraient donc participer à sa destitution.

Trump pourrait-il renvoyer Pence s’il se rebellait?

Oui, en principe. Si Trump sentait une odeur de trouble – si Pence et une cabale de membres du Cabinet, ou Pence et un panel assemblé par le Congrès semblaient prêts à le juger inapte – il pourrait renvoyer son vice-président d’un trait de plume pour arrêter le processus.

Mais l’installation d’un VP plus fidèle pourrait être problématique puisque le 25e amendement inclut sa propre pilule empoisonnée: les deux chambres du Congrès doivent voter pour approuver un nouveau vice-président.

Cela signifie que Trump se retrouverait contre le même Congrès qui voterait sur son aptitude à occuper un poste, à moins que le processus ne se déroule dans les semaines précédant un nouveau Congrès.

Théoriquement, un Congrès contrôlé par les démocrates pourrait rendre la vie considérablement plus difficile pour le président s’il arrivait au pouvoir au milieu de la crise constitutionnelle.

Un scénario a semblé déconcertant, cependant, les historiens présidentiels: licencier Pence avant que le processus ne soit en cours, puis laisser la vice-présidence vacante, ne donnerait au Congrès aucune voie pratique. Cela présenterait sa propre crise constitutionnelle.

Y a-t-il un précédent à cela?

Non. Seule la section III, la remise volontaire des pouvoirs présidentiels, a jamais été utilisée – et seulement très brièvement.

En décembre 1978, le président Jimmy Carter a pensé à invoquer la section III alors qu’il envisageait une intervention chirurgicale pour enlever les hémorroïdes.

Les présidents Ronald Reagan et George W. Bush ont tous deux volontairement renoncé à leurs pouvoirs tout en subissant des procédures sous anesthésie.

La section IV n’a jamais non plus été invoquée, bien qu’il y ait eu des allégations selon lesquelles le chef de cabinet de Ronald Reagan, Donald Regan, aurait dit à son successeur, Howard Baker, en 1987 qu’il devait être prêt à l’invoquer parce que Reagan était inattentif et inepte.

Le documentaire PBS «American Experience» raconte comment Baker et son équipe ont observé Reagan de près pour détecter des signes d’incapacité lors de leur première rencontre et ont décidé qu’il maîtrisait parfaitement lui-même.