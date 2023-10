53 % de la génération Z considèrent le coût de la vie élevé comme un obstacle à la réussite financière

Parmi les changements qu’ils apportent, citons la cuisine à la maison plus fréquemment, avec 43 % ; dépenser moins en vêtements, 40 % ; et limiter les courses aux produits essentiels, 33 %.

« Beaucoup d’entre eux se replient », a déclaré AJ Barkley, responsable des prêts de quartier et communautaires à la Bank of America, qualifiant les résultats de « bonne nouvelle ».

L’inflation élevée – et les préoccupations en matière d’accessibilité financière parmi la génération Z – s’étendent au-delà des frontières américaines. UN Enquête Deloitte publié plus tôt cette année et comprenant environ 14 500 membres de la génération Z dans 44 pays ont constaté que vivre d’un chèque de paie à l’autre était une préoccupation citée par environ la moitié de cette génération, avec 51 % ; suivi par la nécessité d’accepter un travail secondaire, 46 % ; et coût de la vie, 35%.