52% des ménages américains n’ont pas de télévision par câble ou par satellite

La société de technologie de télévision Samba TV a dévoilé ses dernières données concernant l’audience aux États-Unis. Le “State of the Viewership” a analysé près de 50 milliards d’heures de linéaire et de streaming tout au long du second semestre 2022.

Les conclusions du rapport affirment que les téléspectateurs linéaires étaient au plus bas depuis sept trimestres. La télévision linéaire est essentiellement des émissions traditionnelles qui sont consommées à une heure et une date définies sur une chaîne de télévision. Ce changement a été clairement affecté par le grand nombre de ménages américains qui abandonnent les abonnements au câble ou au satellite. En fait, 52 % des foyers américains ne disposent pas actuellement de la télévision traditionnelle par câble ou par satellite.

Le câble et le satellite en voie de disparition dans les foyers américains

“Nous avons atteint un tournant critique dans la consommation de télévision et d’écoute”, a déclaré le PDG de Samba TV, Ashwin Navin. “Pour la première fois dans l’histoire, une majorité d’Américains déclarent ne plus avoir d’abonnement mensuel au câble et sont totalement inaccessibles par la publicité linéaire traditionnelle.”

La télévision linéaire traditionnelle contient évidemment actuellement plus de publicités. Le rapport susmentionné affirme que 93 % de toutes les impressions publicitaires au cours de cette période n’ont atteint qu’environ 55 % de l’audience aux États-Unis. Cependant, comme nous l’avons tous vu récemment, les services de streaming commencent à élargir leur portée publicitaire.

“Pendant ce temps, le streaming est devenu omniprésent dans tous les groupes d’âge, et le streaming financé par la publicité s’est pleinement généralisé avec une expansion significative sur de nouvelles plateformes, y compris des leaders de l’industrie comme Netflix et Disney+ entrant dans le monde de la publicité”, a poursuivi Navin.

Les sports en direct économisent actuellement la télévision linéaire

Un aspect qui a sans aucun doute sauvé la télévision linéaire jusqu’à présent est le sport en direct. Samba TV a rapporté que les matchs de la Ligue nationale de football ont dominé les 25 meilleurs programmes linéaires pour 2022. L’audience des sports féminins est également à un niveau record. Le rapport suggère que les événements sportifs féminins en direct ont enregistré une croissance à trois chiffres d’une année sur l’autre.

Néanmoins, ce bastion linéaire changera presque certainement à mesure que davantage de sports en direct passeront aux services de streaming. Les fans de football comprendront sans aucun doute la prédiction car de nombreux matchs sont déjà exclusivement disponibles sur les services de streaming.

PHOTO : IMAGO / MIS