52 % des Indiens déclarent que leur temps numérique a augmenté en un an, Facebook et Flipkart étant les plus utilisés

Axis My India, l’une des principales sociétés d’intelligence des données sur les consommateurs, a publié ses derniers résultats de l’India Consumer Sentiment Index (CSI), une analyse mensuelle de la perception des consommateurs sur un large éventail de questions.

Le rapport du mois de janvier souligne que la consommation des médias en Inde a augmenté pour 21 % de la population.

L’augmentation de la consommation de médias numériques se reflète clairement dans l’enquête puisque 52 % ont déclaré que leur temps passé sur le numérique avait augmenté au cours de la dernière année. Dans leurs conclusions, Facebook alias Meta est apparu comme la plate-forme de médias sociaux la plus utilisée avec 35 % des personnes interrogées qui ont déclaré qu’elles se connectaient le plus à Facebook.

La tendance des achats en ligne n’a pas connu de baisse puisque Flipkart est devenu la plate-forme de commerce électronique incontournable de l’Inde.

Outre le fait de faire défiler leurs calendriers de médias sociaux et leurs achats en ligne, les Indiens ont également manifesté un vif intérêt pour le sport, le cricket se démarquant comme le sport préféré du pays et par une marge substantielle.

46% ont déclaré qu’ils aimaient regarder la Coupe du monde T20 tandis que 25% préféraient l’excitation de la Premier League indienne (IPL). La Coupe du Monde de la FIFA 2022, récemment conclue, a retenu l’attention de 16 %.

Axis My India suit actuellement le sentiment des consommateurs dans tous les États de l’Inde, offrant un aperçu en temps réel de l’évolution des sentiments des consommateurs à travers le pays. Les sentiments des consommateurs sont basés sur une moyenne mensuelle des résidents adultes dans les États indiens. L’analyse des sentiments peut être subdivisée en cinq sous-catégories telles que :

1. Dépenses globales des ménages

2. Dépenses en articles essentiels et non essentiels

3. Dépenses de santé

4. Habitudes de consommation des médias

5. Tendances de la mobilité

Méthodologie

Le CSI suit la méthodologie d’un échantillon aléatoire représentatif national tel qu’utilisé dans la méthodologie standardisée CATI (entretien téléphonique assisté par ordinateur), couvrant tous les segments géographiques et démographiques dans tous les États et territoires de l’Union en Inde. Tous les entretiens sont menés via CATI, parmi un échantillon représentatif à l’échelle nationale de toute l’Inde 10000+ adultes par mois. Les enquêtes sont pondérées dans chaque district selon l’âge, le sexe, la profession et la région.

