La réponse offre un rappel important de la façon dont le Sénat fonctionne réellement et comment il pourrait devenir moins dysfonctionnel dans un proche avenir qu’il ne l’a été récemment.

Alors pourquoi McConnell, sans doute le politicien le plus avisé de Washington, s’est-il plié?

Mais McConnell, le leader républicain au Sénat, a depuis effacé cette ligne rouge. Les dirigeants du Congrès et Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, sont sur le point de s’entendre sur un projet de loi de 900 milliards de dollars qui n’inclut pas la protection contre la responsabilité.

Au cours du printemps et de l’été, Mitch McConnell a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait passé un test décisif pour tout nouveau projet de loi de relance du coronavirus: il devait protéger les entreprises contre les poursuites judiciaires des travailleurs ou des clients qui ont contracté le virus.

Quand les gens parlent du Sénat, ils s’imaginent souvent que McConnell, en tant que chef de la majorité, est tout-puissant et peut empêcher tout projet de loi qu’il n’aime pas de passer au vote. Ce n’est pas le cas. Tout sénateur peut proposer qu’un projet de loi reçoive un vote. Si au moins 50 autres sénateurs veulent qu’il en reçoive un, il le fera.

Au cours des dernières décennies, cependant, les sénateurs ont volontairement cédé ce pouvoir au chef de leur parti, lui donnant (et, non, le Sénat n’a jamais eu une majorité féminine ou une dirigeante de minorité) un veto sur ce qui se présente. La pratique aide à garder les parties unifiées.

Mais cela présente un inconvénient majeur. Cela rend le compromis bipartisan plus difficile à atteindre. Les coalitions qui pourraient adopter un projet de loi – mais qui n’incluent pas le chef de la majorité – n’ont pas la chance de se former. «En arrêtant le processus législatif avant qu’il ne commence», m’a dit James Wallner, ancien membre du personnel du Sénat républicain, «cela rend le compromis plus difficile.

Lors de la dernière série de mesures de relance, un groupe bipartite de sénateurs a changé la dynamique en indiquant clairement qu’ils étaient fortement favorables à une aide supplémentaire. Ils n’ont pas publiquement menacé de contourner McConnell, mais ils n’étaient pas obligés de le faire. Il peut compter jusqu’à 51, et il craignait également que les deux candidats républicains lors du second tour du Sénat de Géorgie le mois prochain ne soient «martelés» sur l’absence d’accord.

(McConnell a remporté une grande concession dans le cadre de l’abandon de sa ligne rouge: l’accord proposé ne contient pas d’aide aux États et aux gouvernements locaux, même si le groupe bipartisan l’avait inclus dans sa proposition antérieure et malgré que de nombreux économistes favorisent une telle aide.)