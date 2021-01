Des dizaines d’agents de santé à Delhi qui ont été les premiers à être vaccinés contre Covid-19 ont subi des effets secondaires du vaccin, dont un admis à l’USI, alors que l’Inde entame sa campagne de vaccination à l’échelle nationale.

Au moins 51 travailleurs de la santé de la capitale indienne ont subi des réactions indésirables mineures après avoir reçu le vaccin samedi. Les autorités sanitaires ont déclaré que les effets secondaires les plus courants étaient les étourdissements et les maux de tête.

Plusieurs personnes ont signalé une oppression thoracique et ont reçu un traitement médical, tandis qu’une personne a connu une grave urgence sanitaire après avoir souffert de maux de tête, d’éruptions cutanées, de détresse respiratoire et de tachycardie après avoir pris le vaccin. Le patient a reçu de l’adrénaline et a été transporté d’urgence dans une unité de soins intensifs, a rapporté India Today, ajoutant que ses symptômes se sont aggravés pendant au moins 30 minutes après son hospitalisation. Le cas a été classé par les autorités sanitaires comme un cas grave de MAPI (événements indésirables consécutifs à la vaccination). Cependant, on dit maintenant que ses signes vitaux sont stables.

Lire la suite L’approbation d’urgence par l’Inde des vaccins Covaxin et AstraZeneca a utilisé un langage vague et « manquait de transparence » – experts de la santé à RT

L’Inde a accordé une approbation d’urgence à deux variantes du vaccin Covid-19 plus tôt ce mois-ci: Covaxin de Bharat Biotech et Covishield, un vaccin basé sur la formule AstraZeneca / Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India. Les deux plans sont utilisés dans la capitale indienne.

Au total, 4 319 agents de santé ont été vaccinés à Delhi le premier jour de la campagne de vaccination, bien que les responsables aient espéré que plus de 8 000 personnes recevraient le vaccin.

L’Inde espère vacciner plus d’un milliard de personnes, à commencer par 30 millions de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de première ligne. Le gouvernement a annoncé son intention de vacciner 300 millions de personnes d’ici août.

Le Premier ministre Narendra Modi a salué l’initiative massive de santé publique comme une démonstration claire de la « aptitude, » mais son gouvernement a été accusé d’avoir précipité l’approbation des deux coups.

Covaxin n’avait pas encore terminé les essais de phase trois au moment où il a reçu le feu vert, et des préoccupations similaires ont été soulevées concernant le manque de transparence concernant Covishield.

Un représentant d’un groupe de surveillance de la santé, le All India Drug Action Network (AIDAN), a déclaré à RT peu après que les deux médicaments avaient reçu l’approbation d’urgence que le « Accéléré » le déploiement des jabs a soulevé des questions sur leur processus d’examen.

Aussi sur rt.com 13 Israéliens souffrent de PARALYSE FACIALE après avoir pris Pfizer Covid Jab, au milieu d’un afflux de rapports détaillant les effets indésirables

Les responsables indiens se sont efforcés de dissiper les rumeurs sur les vaccins, y compris la croyance reprise par certains politiciens selon laquelle ils peuvent provoquer l’impuissance. Mais dans certains cas, ces efforts semblent n’avoir fait qu’exacerber les doutes sur les médicaments.

Le Dr Venugopal G. Somani, le contrôleur général des médicaments de l’Inde, a déclaré aux médias locaux que les coups sont «110% sûr», dans une tentative d’apaiser les craintes du public. Plus tard, le ministre du pétrole et du gaz naturel du pays, Dharmendra Pradhan, a déclaré que les personnes qui doutent de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins indiens Covid-19 sont « défi mental. »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!