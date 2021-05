51% des Européens veulent remplacer les députés par l’IA

LONDRES – Une étude a révélé que la plupart des Européens souhaiteraient voir certains de leurs parlementaires remplacés par des algorithmes.

Des chercheurs du Center for the Governance of Change de l’Université IE ont demandé à 2769 personnes de 11 pays du monde ce qu’elles penseraient de réduire le nombre de parlementaires nationaux dans leur pays et de donner ces sièges à une IA qui aurait accès à leurs données.

Les résultats, publiés jeudi, ont montré que malgré les limites claires et évidentes de l’IA, 51% des Européens se sont déclarés favorables à une telle démarche.

Oscar Jonsson, directeur académique du Center for the Governance of Change de l’Université IE et l’un des principaux chercheurs du rapport, a déclaré à CNBC qu’il y a eu «depuis des décennies un déclin de la croyance en la démocratie comme forme de gouvernance».

Les raisons sont probablement liées à une polarisation politique accrue, à des bulles de filtre et à un éclatement de l’information, a-t-il déclaré. «La perception de tout le monde est que la politique empire et que les politiciens sont évidemment blâmés, donc je pense que (le rapport) capture le zeitgeist en général», a déclaré Jonsson. Il a ajouté que les résultats ne sont pas si surprenants « étant donné le nombre de personnes qui connaissent leur député, le nombre de personnes ayant une relation avec leur député (et) le nombre de personnes qui savent ce que fait leur député ».

L’étude a révélé que l’idée était particulièrement populaire en Espagne, où 66% des personnes interrogées l’ont soutenue. Ailleurs, 59% des personnes interrogées en Italie étaient favorables et 56% des personnes en Estonie.

Tous les pays n’aiment pas l’idée de confier le contrôle à des machines, qui peuvent être piratées ou agir d’une manière que les humains ne veulent pas qu’elles le fassent. Au Royaume-Uni, 69% des personnes interrogées étaient contre l’idée, tandis que 56% étaient contre aux Pays-Bas et 54% en Allemagne.

Hors d’Europe, environ 75% des personnes interrogées en Chine soutiennent l’idée de remplacer les parlementaires par l’IA, tandis que 60% des Américains s’y opposent.

Les opinions varient également considérablement d’une génération à l’autre, les jeunes étant nettement plus ouverts à l’idée. Plus de 60% des Européens âgés de 25 à 34 ans et 56% de ceux âgés de 34 à 44 ans soutiennent l’idée, alors qu’une majorité de personnes de plus de 55 ans ne la considèrent pas comme une bonne idée.