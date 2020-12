Aaron Rodgers a de nouveau divisé la défense des Chicagos la semaine dernière, lançant quatre passes TD pour lui donner 51 points pour sa carrière contre les Bears.

Seul Brett Favre s’est de nouveau lancé contre les Monstres de Midway, avec 60 ans dans sa carrière. C’est l’une des 16 combinaisons d’un quart-arrière qui lance au moins 50 passes de touché contre une équipe à l’époque du Super Bowl. Favre a également eu 58 contre les Lions et 54 contre les Vikings.

Rodgers a du chemin à faire s’il veut le record contre une équipe établie par Dan Marino contre les Jets de New York avec 72 passes de touché. Rodgers affrontera à nouveau les Bears cette saison et aurait alors besoin de 10 matchs de plus à son rythme actuel de 2,13 touchés par match contre Chicago pour briser le but de Marinos.

Marino a également lancé 54 contre les Colts et 50 contre les Bills tout en choisissant ses rivaux de l’AFC Est pour donner trois de ces carrières de 50 TD contre un adversaire.

Rodgers a également lancé 50 contre les Vikings et a besoin de sept autres contre Detroit pour terminer la NFC Nord.

Les autres QB avec au moins 50 passes de TD contre une équipe sont Tom Brady (70 contre Bills, 67 contre Dolphins et 57 contre Jets), Drew Brees (61 contre Bucs, 54 contre Falcons et 52 contre Panthers) ) et Eli Manning (54 contre Eagles et 53 contre Cowboys).

TROIS POUR 30 CLUB: Rodgers a également dépassé 30 TD cette saison avec quatre touchés la semaine dernière, lui donnant une avance de 33 ans dans la saison. Cela le place devant Russell Wilson (31) et Patrick Mahomes (30) dans la première année de l’histoire de la NFL avec trois QB avec au moins 30 passages TD jusqu’à la semaine 12.

COMPAGNIE RARE: Les Browns de Cleveland n’ont pas exactement dominé leur chemin vers un record de 8-3. Les Browns ont été surclassés de 21 points au cours de la saison, en partie grâce à des défaites biaisées contre Baltimore et Pittsburgh et à cinq victoires avec cinq points ou moins.

Sur les 432 équipes de l’histoire de la NFL qui ont remporté au moins huit de leurs 11 premiers matchs (ou au moins huit victoires en moins de matchs au cours de saisons plus courtes), la seule autre équipe à le faire alors qu’elle était surperformée était les Chargers. à partir de 1987 avec un différentiel de moins 8 points. San Diego a débuté cette saison 8-1 avant de perdre ses six derniers matchs en une saison avec 15 retraits au bâton.

SACKED: Le quart-arrière de Philadelphie Carson Wentz connaît une saison difficile trois ans après avoir été candidat MVP, avant de subir une blessure au genou qui a mis fin à la saison. Wentz mène la NFL avec 19 ventes et a été licencié 46 fois. Les seuls joueurs à diriger la NFL dans les deux catégories depuis 1996 sont Blake Bortles en 2015 et Jon Kitna en 2006.

Le dernier joueur à avoir été licencié plus de 46 fois lors des 11 premiers matchs de la saison était David Carr, qui a été licencié 58 fois lors des 11 premiers matchs en 2002 et 50 fois en 2005.

SACKER: Un de ces sacs contre Wentz est venu de Jamal Adams de Seattle lundi soir. Cela a donné à Adams 6 1/2 sur la saison, ce qui est conforme au sommet en carrière qu’il a établi pour les Jets l’année dernière. Adams est le premier demi défensif à avoir connu plusieurs saisons d’au moins six sacs depuis qu’il est devenu une statistique officielle en 1982.

PRIME TIME: Russell Wilson a remporté une autre victoire aux heures de grande écoute lundi soir alors que Seattle battait Philadelphie 23-17 pour passer à 29-8-1 sous les lumières. Le taux de victoire de .776 aux heures de grande écoute de Wilson est le meilleur de l’histoire de la NFL parmi les joueurs avec au moins 20 départs, battant Steve Young (.767) et Ken Stabler (.738).

