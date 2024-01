50e match de football caritatif annuel Guns and Hoses tenu au stade Hughes Mise à jour : 08h04 PST le 28 janvier 2024

CE N’EST PAS LE SEUL MOYEN POUR LES PREMIERS INTERVENANTS LOCAUX DE LUTTER CONTRE CELA. AUJOURD’HUI, POUR LE 50E MATCH DE FOOTBALL ANNUEL GUNS AND HOSES PIG BOWL, DES MILLIERS DE PERSONNES S’ONT RÉUNIS AU SACRAMENTO CITY COLLEGE POUR L’ÉVÉNEMENT CARITATIVE, AVEC LES APPLICATIONS DE LA LOI LOCALE ET LES POMPIERS AFFRONTÉS EN FACE À FACE. IL Y AVAIT BEAUCOUP D’EXCITATION AU STADE HUGHES POUR LE GRAND MATCHUP ET LES FESTIVITÉS D’AVANT-MATCH. CERTAINS DES JOUEURS ONT TROIS GÉNÉRATIONS DE MEMBRES DE FAMILLE IMPLIQUÉS DANS LE JEU. VOUS POUVEZ VOIR QUE C’ÉTAIT UNE FOULE COMPLETE. LES ORGANISATEURS DISENT QUE L’ÉVÉNEMENT EST TOUJOURS TRÈS AMUSANT ET QU’IL RÉUNIT LA COMMUNAUTÉ POUR UNE BONNE CAUSE. C’est un honneur d’être ici et comme je l’ai dit, tout est question d’œuvres caritatives et de redonner à notre communauté. C’EST UN ÉVÉNEMENT INCROYABLE. ÇA A DURÉ 50 ANS ET NOUS ESPÉRONS EN FAIRE 50 DE PLUS. L’ÉVÉNEMENT GUNS AND HOSES REND HOMMAGE CHAQUE ANNÉE AUX HÉROS DÉCHUS LOCAUX. CETTE ANNÉE, ILS ont honoré l’officier d’Oakland TUAN LEI, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions. LES ORGANISATEURS DIT À CE JOUR, LE CHAR