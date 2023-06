50e anniversaire de mariage d’Amitabh Bachchan et Jaya : Shweta révèle le secret de leur long mariage

Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan ont franchi une étape importante. Le couple, qui s’est marié le 3 juin 1973, lors d’une cérémonie intime, célèbre aujourd’hui 50 ans de complicité. Pour marquer l’occasion spéciale, leur fille Shweta Bachchan a partagé une image « en or » de ses parents. Elle a également accompagné le poste avec leur secret d’un long mariage. L’image en noir et blanc semble cliquée sur les décors d’un de leurs films. Dans l’instantané vintage, Jaya est vue dans un sari, tandis qu’Amitabh Bachchan porte une chemise et un pantalon imprimés. Leur adorable chimie crie à travers la photo.

Révélant les secrets d’un long mariage, Shweta Bachchan a simplement cité une interview de ses parents, où les stars vétérans ont réfléchi à la clé d’un mariage durable. Selon Jaya Bachchan, c’était « l’amour » et pour Amitabh Bachchan : « la femme a toujours raison ».

« Joyeux 50e parents – maintenant vous êtes ‘Golden’ une fois qu’on vous a demandé quel est le secret d’un long mariage, ma mère a répondu – l’amour, et je pense que mon père l’était – la femme a toujours raison. C’est le long et court de il!! » Shweta Bachchan a légendé le message.

Réagissant au post, la cinéaste Zoya Akhtar a écrit : « Qu’est-ce qu’ils sont beaux ???? » À quoi, Shweta Bachchan a dit : « Merci de m’avoir envoyé cette photo. »

L’épouse de Sanjay Kapoor et star de Fabulous Lives of Bollywood Wives, Maheep Kapoor, a également commenté le post : « Joyeux 50e à vos parents. »

Chunky Panday a également souhaité au couple de vétérans de terminer 50 ans ensemble. Il a écrit « Joyeux anniversaire d’or ». Sa femme Bhavana Pandey a dit : « Joyeux 50e à vos parents !!! Beaucoup d’amour. »

Message de Navya Naveli Nanda pour les grands-parents

La fille de Shweta Bachchan, Navya Naveli Nanda, a réagi au message de sa mère avec un visage en pleurs et un émoji au cœur rouge. Sur ses histoires Instagram, l’entrepreneur a également publié une photo sincère d’Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan des décors de leur film de 2001 Kabhi Khushi Kabhie Gham. « 50 ans », a-t-elle légendé le message avec un emoji au cœur rouge. Navya a ajouté la chanson Teri Bindiya Re d’Abhimaan en arrière-plan.

Amitabh Bachchan sera ensuite vu dans Project K aux côtés de Prabhas et Deepika Padukone.