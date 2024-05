503 Israéliens donnent à Netanyahu des raisons de croire qu’il peut conserver le pouvoir, malgré le 7 octobre

Le 29 mai 2024 restera dans les mémoires comme le jour où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été pour la première fois confirmé dans sa conviction qu’il pouvait se sortir de la catastrophe du 7 octobre 2023 et conserver le pouvoir.

Pour la première fois en un an, une enquête instantanée de la Douzième chaîne a révélé que Netanyahu avait dépassé Benny Gantz et était, une fois de plus, le choix préféré des personnes interrogées pour le poste de Premier ministre.

Dans un sondage réalisé en décembre par la même société de sondage pour la même chaîne de télévision, Gantz avait été préféré à Netanyahu par 45 à 27 % des personnes interrogées. Pas plus tard que le mois dernier, même si l’écart s’est progressivement réduit, Gantz était toujours en tête, de 35 % à 29 %. Mais mercredi soir, Netanyahu l’a dépassé, 36 % contre 30 %.

Les résultats

Les Israéliens ne votent pas pour un Premier ministre, mais plutôt pour un parti dont ils espèrent qu’il deviendra une faction dominante dans la prochaine coalition gouvernementale. Mais ici aussi, l’enquête de mercredi soir a été une bonne nouvelle pour Netanyahu. Son parti, le Likoud, gagne du terrain sur l’Unité nationale de Gantz, avec 21 sièges prévus contre 25 pour Gantz aux élections d’aujourd’hui.

Là encore, la tendance a été inexorable : dans son enquête de décembre, a noté la Douzième chaîne, l’Unité nationale de Gantz devançait le Likoud de Netanyahu, par 37 sièges contre 18. Cela, en retour, signifiait que Gantz avait la chance de disposer d’une variété d’options pour former une majorité. coalition. Depuis le sondage de mercredi soir, ce n’est plus le cas. (Il convient de noter que le Likoud n’a augmenté que légèrement ; l’unité nationale a nettement décliné, sa chute étant exacerbée lors du scrutin de mercredi par l’arrivée d’un nouveau chef du parti travailliste, Yair Golan.)

Le bloc de Netanyahu, composé des partis avec lesquels il a formé sa coalition après les élections de novembre 2022 – le Likoud, les deux partis Haredi Shas et Yahadout HaTorah, et les deux partis d’extrême droite Otzma Yehudit et Sionisme religieux – obtient un total de 52 sièges dans les sondages. , bien loin d’une majorité à la Knesset. Mais les partis anti-Netanyahu qui détiennent ensemble les 68 autres sièges ne constituent pas un bloc unifié.

Pour commencer, il est peu probable que Hadash-Ta’al, un parti à majorité arabe disposant de 5 sièges, rejoigne une coalition imaginable. Et même si Raam, un deuxième parti à majorité arabe, également obtenu à 5, a siégé dans l’éphémère coalition Naftali Bennett-Yair Lapid 2021-2022, sa présence serait inacceptable pour au moins l’un des autres partis anti-Netanyahu. partis, Yisrael Beytenu, la ligne dure d’Avigdor Liberman, qui obtient 10 sièges dans les sondages. D’une manière ou d’une autre, les partis apparemment anti-Netanyahu, forts de 68 membres, pourraient en pratique rassembler un bloc de 58 seulement.

Ainsi, Netanyahu, dans l’état actuel des choses, ne pouvait pas construire une coalition majoritaire, mais personne d’autre non plus. De nombreux autres changements et surprises pourraient entrer en jeu, notamment l’établissement d’une nouvelle alliance de droite avec des personnalités comme Bennett et l’ancien compagnon assez impopulaire du Likoud, Gideon Saar. Mais l’élan est du côté du président sortant.

Les raisons

L’évaluation raisonnable de la Douzième chaîne de son propre sondage instantané était que le déclin de Gantz est lié à l’ultimatum qu’il a publiquement lancé le 18 mai : soit Netanyahu commence à faire passer l’intérêt national avant ses considérations personnelles et politiques, et commence à définir des objectifs stratégiques pour la guerre, son conséquences et bien plus encore d’ici le 8 juin, ou, a promis Gantz, son parti de l’Unité nationale quittera la coalition d’urgence qu’il a rejoint quelques jours après le 7 octobre.

Puisque la montée en puissance de Gantz dans les sondages a été largement considérée comme reflétant le soutien du public à son sens politique ostensible en rejoignant le gouvernement à un moment de crise nationale aiguë, sa menace d’abandonner le partenariat lui coûte maintenant, sans surprise, ce soutien. Si vous n’êtes plus un homme d’État altruiste ou si, comme vous le dites vous-même, vous n’êtes plus en mesure d’influencer la coalition, alors pourquoi, se demandent sans doute certains anciens partisans de Gantz, devrions-nous vous soutenir ?

Le ministre de la Guerre Benny Gantz tient une conférence de presse à Ramat Gan, le 18 mai 2024, au cours de laquelle il a lancé un ultimatum au Premier ministre Benjamin Netanyahu. (Miriam Alster/Flash90)

Mais en dehors de cela, l’horreur spécifique du 7 octobre remonte désormais à près de huit mois. À l’heure actuelle, minute après minute, Israël est plongé dans un conflit permanent avec le Hamas, essayant de dégager 121 otages détenus depuis le 7 octobre, confronté à de graves dangers dans le nord, regardant l’Iran se rapprocher de la bombe et devenant un paria mondial.

Une grande partie du public critique vivement la manière dont Netanyahu a géré ces défis critiques. Mais sa plus grande vulnérabilité résidait dans le fait qu’il avait présidé la catastrophe sans précédent du 7 octobre et que les politiques de financement du Hamas et autres actions n’avaient pas réussi à l’empêcher. Avec cette catastrophe actuel, suite Avec des répercussions désastreuses au sommet de la mentalité nationale, le simple passage du temps a progressivement joué à l’avantage de Netanyahu.

De plus, il est très peu probable que les événements du 7 octobre et ceux qui ont suivi aient poussé un grand nombre d’électeurs israéliens à se déplacer de droite à gauche sur l’échiquier politique national :

La confiance dans la viabilité d’un partenariat avec l’Autorité palestinienne est probablement au plus bas. Les dangers d’abandonner des territoires pour la prétendue cause de la paix ont été soulignés comme jamais auparavant par l’invasion du Hamas – depuis une bande de Gaza qu’Israël avait quittée en 2005 et où il n’avait aucune présence militaire ou civile et, voulait-il croire, aucune présence territoriale. différend. De même, le Hezbollah a pris le contrôle de la zone de sécurité qu’Israël a évacuée dans le sud du Liban avec l’approbation internationale en 2000, et aujourd’hui 60 000 personnes sont déplacées à l’intérieur de leurs maisons sous les attaques incessantes du Hezbollah sur et à proximité de cette frontière.

Des soldats de Tsahal travaillent sur des véhicules militaires blindés le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, le 20 novembre 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Qui plus est, des centaines de milliers d’Israéliens combattent à Gaza depuis près de huit mois – membres de l’armée permanente et réservistes. Pour les troupes de combat, la mort potentielle se cache à chaque coin de rue ; chaque pas pourrait être le dernier. Il s’agit de tuer l’ennemi du Hamas, sinon l’ennemi du Hamas va vous tuer. Quel est l’impact de la mentalité de tuer ou d’être tué de ce guerrier sur la pensée et l’orientation politiques de ces soldats ? Quelle proportion d’entre eux et de leurs proches deviennent plus conciliants ? Il est presque certain qu’une proportion moindre de ceux qui se montrent plus bellicistes.

De nombreux Israéliens risquent leur vie en combattant à Gaza et savent que le Hamas doit être démantelé, les otages libérés, le Hezbollah dissuadé et la sécurité nationale de base rétablie, mais qui sont profondément éloignés du gouvernement qui les envoie au combat. Eux et leurs proches reconnaissent que la coalition comprend des traîtres d’extrême droite du sionisme qui cherchent à détruire la nature juive et démocratique d’Israël, à réoccuper définitivement Gaza et l’ensemble de la Judée et de la Samarie biblique. Mais, là encore, on soupçonne que ce secteur important et angoissé de la population n’attire pas de nouveaux adhérents significatifs de la droite – comme semble le confirmer le sondage de mercredi.

Non seulement la coalition dirigée par Netanyahu n’a pas réussi à lire ce qui était écrit sur le mur avant le 7 octobre, mais elle s’est révélée incroyablement dysfonctionnelle au cours des huit mois qui ont suivi. Comme Gantz et le ministre de la Défense du Likud Yoav Gallant l’ont publiquement accusé, Netanyahu a résisté à la prise de décisions stratégiques vitales, notamment sur la gouvernance d’après-guerre de Gaza, parce qu’il n’ose pas défier Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, candidats à l’occupation de Gaza, sur lesquels sa majorité gouvernementale dépend.

Les citoyens d’Israël aux frontières sud et nord, ainsi que son vaste contingent de réservistes, ont été laissés pour compte par de nombreux bureaux ministériels dont le rôle est de s’occuper d’eux. L’abus stratégique, cynique et documenté de Miri Regev à l’égard du ministère des Transports comme outil pour son avancement personnel n’est que l’exemple le plus extrême de l’abandon ministériel de la responsabilité fondamentale de répondre aux besoins du public.

Face à tout cela, Netanyahu est soutenu par une puissante opération médiatique et sur les réseaux sociaux qui salit et incite à la haine contre tous les opposants et rivaux potentiels, et qui est tombée à des niveaux encore plus bas ces derniers jours – avec le fils du Premier ministre, Yair. en diffusant un appel à la mutinerie contre l’establishment de la défense, et sa chaîne de télévision préférée, Channel 14, a produit mercredi des « recherches » répugnantes affirmant qu’être de gauche vous rendait dix fois plus susceptible d’être massacré ou enlevé le 7 octobre. parmi nous, nous risquons de détruire Israël », a répondu Haim Jelin, désespéré, ancien chef du conseil local et ancien député de Yesh Atid du kibboutz Beeri, où le Hamas a tué 103 personnes. « Je pensais que c’était le cas. [Hamas] sont venus assassiner des Juifs, des Israéliens, dans l’État d’Israël, dans nos maisons… mais apparemment, il y a ceux qui pensent que nous devrions diviser le peuple en petits morceaux. »)

Sondage de la Douzième chaîne a été réalisée mercredi par téléphone et par Internet auprès de seulement 503 électeurs représentatifs, avec une marge d’erreur de 4,4%. En tant que tel, il n’est pas plus crédible qu’aucun des autres sondages réalisés par la même société, Midgam, pour la même chaîne ces derniers mois, qui utilisaient les mêmes méthodes et échantillons d’électeurs, avec les mêmes marges d’erreur, ou l’un des l’autre sondage instantané réalisé pour de nombreux médias israéliens au fil des ans. Cela pourrait s’avérer une valeur aberrante, ses conclusions n’ayant jamais été reproduites.

Mais les sondages reflètent effectivement la dynamique, ils ont un impact sur l’électorat et ils affectent le climat dans lequel les politiciens prennent leurs décisions.

Les opposants de Netanyahu, au premier rang desquels Benny Gantz, reconnaîtront que leurs espoirs, voire leurs attentes, de l’évincer viennent d’en prendre un coup dur.

Et le Premier ministre, qui n’a jamais reconnu sa responsabilité personnelle primordiale dans le 7 octobre, considérera l’enquête de mercredi, diffusée sur le journal télévisé le plus regardé d’Israël, comme une indication qu’il est désormais sur la bonne voie pour reconquérir suffisamment d’opinions pour conserver son mandat. emploi.