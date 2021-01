La fermeture des pubs et des lieux pour le Nouvel An entraînera 5 000 fêtes et raves illégales, a averti un organisme de l’industrie.

La Night Time Industries Association (NTIA) a déclaré que le manque d’options pour les gens pour marquer la fin de 2020 causé par les restrictions sur les coronavirus amènerait les gens à se mélanger à l’intérieur avec le potentiel de «millions de personnes convergeant à travers le Royaume-Uni».

Le gouvernement a exhorté les gens à célébrer le réveillon du Nouvel An chez eux cette année alors que le pays est aux prises avec une flambée de cas de Covid-19 associés à la nouvelle souche mutante.

La majorité du pays est maintenant soumise à des restrictions strictes de niveau 4, les pubs et les lieux étant contraints de fermer même dans les zones de niveau inférieur.

Mais la NTIA a averti que les restrictions ont créé «frustration et angoisse» dans un public «socialement affamé» et a prédit que plus de 5 000 fêtes auront lieu au cours du week-end au mépris des règles.

Le directeur général de la NTIA, Michael Kill, a déclaré: «L’industrie craint de plus en plus que le gouvernement ait sous-estimé l’impact des restrictions sur le réveillon du Nouvel An, qui verra un nombre important de fêtes illégales et de rassemblements de masse aboutir à des troubles sociaux.

Il a ajouté: «Le gouvernement doit réfléchir aux moyens de gérer cette grave situation, les gens voudront célébrer la fin de 2020 à leur manière. Il faut prendre en considération les restrictions actuelles sur NYE, et un message unifié, exhortant les gens à considérer l’impact de leurs actions. «

Sacha Lord, le conseiller en économie nocturne du Grand Manchester, a déclaré que les fermetures serviraient à «encourager les fêtes à la maison et les rassemblements en plein air».

Il a ajouté: «Il est inévitable que nous en verrons une augmentation le soir du Nouvel An. J’exhorte tous ceux qui envisagent d’accueillir ou d’assister à une réunion à penser à ceux qui les entourent qui peuvent être vulnérables au Covid-19, et à donner la priorité à leur santé et leur sécurité. «

Le Gouvernement a exhorté hier les gens à célébrer la nouvelle année en toute sécurité et à rester chez eux.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour sauver des vies et protéger notre NHS. Si nous continuons à faire notre part en restant à la maison, nous pouvons surmonter cela ensemble. »