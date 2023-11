500 personnes pourraient être exposées à la tuberculose à la garderie d’Omaha

Un cas de tuberculose active a été confirmé dans une garderie du YMCA Westview, dans la région du nord-ouest d’Omaha, déclenchant une enquête qui a identifié plus de 500 enfants et membres du personnel qui pourraient avoir été exposés, ont déclaré les responsables de la santé du comté de Douglas. Jeudi.

Le département de santé du comté de Douglas a été informé du cas lundi par le fournisseur de soins de santé du patient, a déclaré Justin Frederick, directeur adjoint du département. Le patient a été testé positif à l’infection bactérienne au cours du week-end.

Le nombre d’expositions possibles et le fait que de jeunes enfants soient impliqués (le centre s’occupe d’enfants âgés de 3 mois à 12 ans) ont déclenché une réponse multi-agences complexe, a déclaré Frederick.

“Les jeunes enfants courent un risque accru de maladies graves”, a-t-il déclaré. “Notre objectif et notre mission sont donc de prévenir tout nouveau cas de tuberculose, de les attraper rapidement et de pouvoir les traiter.”

Des expositions possibles pourraient avoir eu lieu entre fin mai et 30 octobre. Cependant, a-t-il déclaré, les responsables de la santé ont déterminé que le patient était probablement le plus contagieux entre la mi-août et la fin octobre.

Sur cette base, le ministère de la Santé a travaillé avec le YMCA pour identifier deux groupes : les personnes les plus à risque de développer une maladie, qui ont été exposées à des risques potentiels au cours des 10 dernières semaines environ, et celles à moindre risque, qui ont été exposées de fin mai à août. .21.

Le YMCA, situé près des rues 156e et Ida au sud de Bennington, a envoyé jeudi des courriels aux parents et tuteurs des enfants qui utilisaient le centre. Les personnes potentiellement exposées ont été informées des mesures à prendre ensuite. Ceux qui ne semblaient pas exposés se sont vu dire qu’ils n’avaient pas besoin d’agir. Une réunion des parents était prévue jeudi à 18h30 au YMCA.

Un contact étroit inclut le fait de se trouver dans la même pièce qu’une personne malade, mais n’inclut pas de brèves expositions dans le couloir, les toilettes ou la salle de sport.

Tous les enfants potentiellement exposés entre le 30 mai et le 30 octobre devraient subir un test de dépistage de la tuberculose et recevoir un traitement s’ils sont positifs, ont déclaré les responsables de la santé.

Mais les enfants de 4 ans et moins qui ont été exposés entre le 21 août et le 30 octobre devraient également recevoir un traitement préventif aux antibiotiques, a déclaré Frederick. Les jeunes enfants sont plus susceptibles d’évoluer plus rapidement vers une maladie active que les enfants plus âgés et les adultes, qui peuvent développer une maladie latente qui peut ne pas devenir active avant des années, voire jamais.

Le Children’s Nebraska organisera des cliniques samedi et dimanche pour tester et évaluer un peu plus de 200 enfants âgés de 4 ans et moins qui auraient été exposés au cours de cette récente période de 10 semaines.

Le ministère de la Santé, a-t-il déclaré, organisera des cliniques au YMCA chaque jour du mercredi au vendredi, du 15 au 17 novembre, pour tester plus de 350 enfants et membres du personnel identifiés comme ayant été exposés entre fin mai et 21 août.

Lindsay Huse, directrice du département de la santé, prévoyait également de déclarer une urgence de santé publique, ce qui permettrait au département d’accéder à des ressources supplémentaires. Une telle mesure n’est pas la même chose qu’une mesure sanitaire dirigée et n’aura aucun effet sur les autres membres de la communauté.

Frederick a déclaré que les responsables du ministère de la Santé avaient consulté des experts des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, qui l’ont qualifié de plus grande enquête sur la tuberculose dans le Midwest.

“Il s’agit à mon avis d’une véritable urgence de santé publique dans la mesure où cela pourrait réellement provoquer une maladie généralisée”, a-t-il déclaré.

La tuberculose est une maladie causée par des bactéries aéroportées qui se propagent par la toux, les éternuements ou la parole, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Elle ne peut pas se propager par des gestes tels que les baisers, les poignées de main ou le partage de nourriture et de boissons.

Les bactéries affectent généralement les poumons, mais peuvent attaquer n’importe quelle partie du corps, comme les reins, la colonne vertébrale et le cerveau.

Les symptômes comprennent une toux durant trois semaines ou plus, des douleurs thoraciques et des crachats de sang ou de mucus. D’autres symptômes comprennent une faiblesse ou une fatigue, une perte de poids, une perte d’appétit, des frissons et de la fièvre.

Mais Frederick a souligné que la tuberculose peut être soignée. Le département enquête sur tous les cas actifs signalés dans le comté, a déclaré Frederick. Quinze ont été signalés jusqu’à présent cette année et 15 l’année dernière. Selon le CDC, plus de 8 300 cas ont été signalés aux États-Unis l’année dernière.