Des conditions météorologiques extrêmes avec des averses massives, du tonnerre et des cyclones vont frapper certaines parties de l’Australie jusqu’à Noël.

Le Bureau de météorologie a averti que ce sera un mois plus humide que la moyenne pour la majeure partie de l’Australie entre décembre et février.

Le temps humide dramatique a été observé dans le sud du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud au cours du week-end, avec des inondations soudaines susceptibles de menacer les maisons pendant plusieurs jours lors d’une tempête « une fois tous les 100 ans ».

Les conditions humides et venteuses, ainsi que le tonnerre généralisé, vont maintenant s’infiltrer dans le reste de NSW jusqu’au 25 décembre.

Sydney, Melbourne, Brisbane, Hobart, Darwin et Canberra subiront toutes de fortes pluies pendant au moins cinq jours, la plupart des régions devant être trempées pendant dix.

Le système qui cause de fortes pluies et des inondations localisées dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud est vu ici s’accélérer alors qu’il se dirige vers le sud du Queensland

Un surfeur profite des conditions de surf sauvages à Snapper Rocks sur la Gold Coast dimanche (photo) malgré les avertissements des officiels de rester à l’écart

Une adolescente se débat avec son parapluie dans des conditions orageuses à Surfers Paradise sur la Gold Coast dimanche (photo) alors que le temps sauvage bat le Queensland

La plage principale de Byron Bay a été l’une des principales victimes de la première tempête de pluie La Nina de la saison, l’endroit populaire étant complètement emporté par la marée haute.

Une nouvelle érosion des plages est attendue dans les prochains jours avec plus de marées royales et de grosses houles prévues.

Les conditions de surf dangereuses n’ont pas effrayé les plus courageux des nageurs et des surfeurs qui ont ignoré les panneaux de plage fermés et les appels de Surf Life Saving Queensland à rester hors de l’eau, désireux de tirer le meilleur parti des vagues de cinq mètres de la Gold Coast.

Une quantité stupéfiante de 500 mm de pluie a été déversée sur la côte est de l’Australie au cours du week-end, avec plus de 600 appels passés aux services d’urgence de l’État pour obtenir de l’aide pour traverser les eaux de crue.

Le temps sauvage affectant le nord de la Nouvelle-Galles du Sud s’accumule de manière significative dimanche soir avec de fortes pluies, des vents destructeurs, des inondations potentiellement graves et des conditions de surf dangereuses.

Un homme charge sa voiture avec des sacs de sable sur la Gold Coast avec la ville qui devrait recevoir jusqu’à 300 mm de pluie dimanche soir (photo) alors que les habitants ferment les écoutilles

Les résidents ont passé le dimanche à mettre des sacs de sable dans leurs maisons en prévision d’un autre déluge prévu dans la soirée.

La météorologue Rosa Hoff a déclaré qu’il s’agissait du premier épisode de La Nina, un événement de temps froid qui apporte des pluies généralisées grâce à des températures de surface de la mer inférieures à la moyenne dans le Pacifique équatorial centre-est.

« C’est enfin un système météorologique assez fort, assez grand et assez profond pour profiter de La Nina et c’est pourquoi il ne nous donne pas seulement un peu de pluie, cela nous donne beaucoup », a-t-elle déclaré à Courier Mail.

Certaines parties de la Gold Coast ont été inclinées pour recevoir jusqu’à 300 mm de pluie dimanche soir, les vallées de Currumbin et Tallebudgera étant les plus touchées.

Ces courageux nageurs ont ignoré les panneaux de plage fermés à Burleigh Heads dimanche (photo) qui ont vu d’énormes houles frapper le littoral

Le pire du temps humide reste à venir alors qu’un local de Murwillumbah charge sa voiture de sacs de sable pour empêcher sa maison d’être inondée (photo de dimanche soir)

Des volontaires SES remplissent des sacs de sable à Murwillumbah, dans l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud, avant que de fortes pluies ne soient arrivées dimanche soir (photo)

Le temps imprévisible devrait se poursuivre jusqu’à lundi, où le sud du Queensland a averti de se préparer à des conditions de cyclone.

Le météorologue du Bureau de météorologie, Shane Kenny, a déclaré que le système de temps humide devrait se déplacer vers le sud à partir de lundi après-midi, se propageant dans la Nouvelle-Galles du Sud.

«Nous nous attendons à ce que les vents diminuent dès que cela se déplace sur le rivage, nous nous attendons toujours à des avertissements de coup de vent pour la Sunshine Coast et la Gold Coast», a-t-il déclaré.

« Les vents dommageables et les fortes pluies devraient être terminés d’ici mardi, mais il est probable que des conditions météorologiques instables se poursuivent à peu près le reste de la semaine, donc une certaine activité de douche, un ciel nuageux pendant à peu près le reste de la semaine et bien plus encore. précipitations modestes à partir de mardi.

En raison de la quantité importante de pluie qui est tombée, certaines routes du Queensland se sont érodées (photo)

Les surfeurs se préparent à profiter des conditions de surf sauvages à Snapper Rocks sur la Gold Coast dimanche (photo)

Les résidents de la Gold Coast à Currumbin et Tallebudgera ont reçu un avertissement «veillez et agissez» à la suite du mauvais temps.

« Si vous devez évacuer, cherchez un abri avec vos amis et votre famille lorsque cela est possible », a écrit la ville de Gold Coast dans un communiqué.

Le maire de Gold Coast, Tom Tate, a supplié les habitants de rester à l’intérieur à la tombée de la nuit.

«Je suis convaincu que la ville gérera cela, mais les choses peuvent changer rapidement dans ces événements, alors restez à l’écoute de tous les canaux habituels pour les mises à jour et faites les préparatifs dont vous avez besoin avec votre famille, vos animaux de compagnie, vos effets personnels, etc. Soyez vigilant, pas alarmé,» il posté sur Facebook.

« Comme d’habitude, évitez les routes à moins que vous ne deviez absolument voyager et si elle est inondée, oubliez-la.

Il y aura encore des nuages ​​dans le ciel à Sydney le jour de Noël, avec des prévisions prévoyant un minimum de 19 ° C et un sommet de 26 ° C (photo, fêtards sur Bondi Beach le jour de Noël 2019)

Des averses et des tempêtes devraient frapper certaines parties du pays à l’approche de Noël, certaines villes étant susceptibles de passer la saison des fêtes à l’intérieur (photo, Melbourne plus tôt ce mois-ci)

Les avertissements interviennent après que les prévisionnistes ont prédit que le temps humide et sauvage se poursuivrait jusqu’à Noël.

Le Queensland pourrait connaître un Noël humide avec des températures atteignant 27 ° C, ont déclaré les prévisionnistes de Weather Network.

Sydney devrait endurer neuf jours de pluie avant que le temps ne se clarifie enfin à temps pour le grand jour, Melbourne étant également susceptible de subir de fortes averses.

Darwin aura également une série d’averses et d’orages à partir du 19 décembre.

Ceux de Perth profiteront d’une course ensoleillée en amont, le mercure atteignant un agréable 25 ° C le jour de Noël.

Hobart devrait avoir un ciel principalement nuageux tandis qu’Adélaïde profitera d’une chaîne de temps chaud avant d’atteindre un maximum de 27 ° C le jour de Noël sans pluie prévue.