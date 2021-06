500 millions d’années de données montrent que les météorites frappent la Terre bien moins que ce que les scientifiques pensaient

Des scientifiques de l’Université de Lund en Suède ont suivi les impacts de météorites sur Terre au cours des 500 derniers millions d’années. À la surprise des scientifiques, l’afflux de météorites – des roches spatiales – a été étonnamment stable malgré des collisions majeures se produisant dans la ceinture d’astéroïdes de notre système solaire.

La ceinture d’astéroïdes est la zone de notre système solaire couverte par les orbites de millions d’astéroïdes – des roches spatiales gelées laissées après la formation des planètes. Lorsqu’un très petit astéroïde s’approche trop près de la Terre pour tomber sur Terre en traversant l’atmosphère de la planète, on l’appelle une météorite. Ces météorites continuent de venir sur Terre. Cependant, de retour dans la ceinture d’astéroïdes, lorsque des millions de roches tournent ensemble autour du soleil, les collisions sont inévitables. Les scientifiques pensaient auparavant que ces collisions pourraient augmenter l’afflux de météorites arrivant sur Terre.

« La nouvelle étude, cependant, montre que le flux a plutôt été très stable », a déclaré Birger Schmitz, l’un des astronomes qui a mené l’étude, dans un communiqué de presse par l’Université de Lund.

Les astronomes ont collecté des tonnes de roches sédimentaires d’anciens fonds marins. Les scientifiques ont ensuite dissous les roches en acides forts pour tamiser l’oxyde de chrome. Les grains d’oxyde de chrome, très résistants à la détérioration, fonctionnent comme une capsule temporelle révélant des informations sur l’histoire des roches. En utilisant les informations de l’oxyde de chrome provenant de près de 10 000 météorites, les astronomes ont reconstitué 500 millions d’années d’impacts passés.

Les scientifiques ont été surpris par le résultat selon lequel « une seule des 70 plus grosses collisions d’astéroïdes qui ont eu lieu au cours des 500 derniers millions d’années a entraîné une augmentation du flux de météorites vers la Terre », explique Schmitz.

Selon les scientifiques, pour une raison inconnue, les astéroïdes choisissent de rester dans la ceinture d’astéroïdes plutôt que de tomber sur la terre. le étude a été publié dans le numéro de juin de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Les découvertes soulagent les scientifiques des inquiétudes de longue date concernant la collision d’astéroïdes avec la terre. L’une de ces collisions, survenue il y a 66 millions d’années, a anéanti les trois quarts de la vie végétale et animale de la planète.

