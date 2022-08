500 membres d’une même famille célèbrent ensemble

Lors d’un événement poignant, cinq générations se sont réunies dans le district de Mayiladuthurai au Tamil Nadu au cours d’une campagne de 10 ans pour sensibiliser à la valeur des familles communes. Les célébrations comprenaient des chants et des danses depuis l’arrière-grand-père jusqu’aux arrière-arrière-petits-enfants.

L’urbanisation a considérablement réduit la structure familiale unie qui caractérisait les temps modernes antérieurs. Cependant, lors d’un événement récent, une famille de cinq générations s’est réunie à Mayiladuthurai et a souligné la tradition des familles communes, où de nombreuses personnes nées dans la même famille il y a sept générations se sont séparées et ont déménagé dans diverses régions.

Viswalingam, qui était le résident de première génération d’Ulutthukuppai près du district de Mayiladuthurai depuis 1850, était le père de Ramasamy. Il a déménagé dans le village de Keezaperumpallam, où il a maintenu une épicerie et a finalement atteint le poste de Mirasudar, après s’être marié avec Meenakshi de Kanniyagudi. Sa famille, qui a commencé avec la deuxième génération du couple feu Ramasamy-Meenakshi de cinq fils et une fille, en est actuellement à sa septième génération.

Étant dans une structure familiale combinée de la deuxième génération, beaucoup sont propriétaires, travaillant comme fonctionnaires et peu sont partis à l’étranger en tant qu’hommes d’affaires, tandis que plus de 450 personnes vivent dans des endroits différents. Au cours des dix dernières années, ils se sont connectés avec leurs proches via les médias sociaux et ont collectivement réalisé la valeur des familles communes.

Pendant ce temps, la cérémonie « The Ramasamy Meenakshi Generations Sangam » a eu lieu dans une salle de mariage privée à Mayiladuthurai. Au total, 485 personnes – arrière-grands-parents, grands-parents, fils, filles, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-fils – représentant 27 familles couvrant cinq générations se sont réunies au même endroit pour parler avec leurs proches. Ils ont montré les générations aînées vivantes sur scène et publié une photo de leur arbre généalogique.

Tout le monde à la cérémonie a été ravi par les danses, les chants et les programmes sportifs. Beaucoup ont pris des selfies, ont parlé chaleureusement et ont reçu des bénédictions de la génération plus âgée. La famille combinée a apparemment aimé regarder des séquences vidéo présentant des images de leur maison ancestrale, divers outils agricoles, utilisés par les gens de leur génération il y a longtemps. Un événement émouvant qui a sensibilisé le public à l’importance de vivre en famille commune a été capturé par des photographies spectaculaires et des images de drones des générations qui s’unissent joyeusement.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici