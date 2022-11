500 $ de rabais sur le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais vous devrez être rapide

Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung est le meilleur hybride téléphone/tablette que vous puissiez acheter, mais le prix est son principal point de friction. La plupart des gens ne sont tout simplement pas disposés à payer 1 800 $ ou plus, même si cela peut remplacer deux appareils.

Cependant, la première vente du Black Friday de Samsung le rend beaucoup plus attrayant. La société offre 450 $ de réduction sur les trois modèles aux États-Unis, ce qui signifie que le nouveau prix de départ n’est que de 1 349,99 $. Cela le met en conformité avec de nombreux téléphones phares haut de gamme.

Voir l’offre Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go)

Si vous préférez plus de stockage, le modèle de 512 Go est en baisse à 1 469,99 $ par rapport à ses 1 919,99 $ habituels.

Voir l’offre Samsung Galaxy Z Fold 4 (512 Go)

Ensuite, il y a la version 1 To, qui coûte maintenant 1 709,99 $. Pour le contexte, c’est 80 $ de moins que le RRP du modèle avec un quart du stockage.

Voir l’offre Samsung Galaxy Z Fold 4 (1 To)

La même remise s’applique aux trois quatre couleurs du Z Fold 4, bien que vous deviez attendre plus longtemps pour que certains soient livrés.

Vous remarquerez peut-être également que les offres de reprise sont sélectionnées par défaut. Tout appareil Samsung Galaxy vous offrira une remise supplémentaire de 300 $, mais vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de remise si vous échangez un téléphone, une tablette ou une montre éligible.

Cependant, il est important de noter que ces offres expirent à la fin demain, 18 novembre. On ne sait pas quel sera le prix après cela, mais 350 $ de rabais sur Amazon est actuellement le deuxième meilleur prix.

Au Royaume-Uni, il n’y a que des remises de reprise si vous vous adressez directement à Samsung. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir un impressionnant 560 £ sur le modèle 512 Go, 520 £ sur la variante 1 To ou 200 £ sur la version 256 Go chez Laptops Direct.

Dans notre examen du Z Fold 4, nous avons fait l’éloge de son écran, de ses caméras arrière et de l’autonomie de sa batterie. L’introduction d’Android 12L améliore considérablement l’expérience logicielle (malgré la prise en charge d’applications manquantes), c’est donc un excellent choix, sauf si vous souhaitez prendre beaucoup de selfies ou si vous avez besoin d’une charge rapide.

Le prix était l’un de ses gros inconvénients, mais ces offres font de l’appareil une option réaliste pour beaucoup plus de personnes.

Histoires liées