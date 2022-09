500 criminels étrangers expulsés le mois dernier – autant de migrants traversant la Manche quotidiennement

Les MINISTRES ont renvoyé 500 criminels le mois dernier, soit le même nombre de migrants traversant la Manche en une seule journée.

Au total, 227 criminels étrangers et 306 délinquants en immigration ont été expulsés du Royaume-Uni en septembre et renvoyés dans des pays comme la Roumanie et le Zimbabwe, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Suella Braverman dit que le gouvernement adopte une approche de tolérance zéro Crédit : Alamy

Parmi eux se trouvaient 84 criminels d’Albanie et 21 délinquants de l’immigration.

La nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que le gouvernement adoptait une “approche de tolérance zéro envers quiconque vient au Royaume-Uni et enfreint nos lois”.

Jusqu’à présent, le nombre total de personnes venues en Grande-Bretagne de l’autre côté de la Manche est maintenant de plus de 32 800 – les experts prédisant qu’il pourrait atteindre des milliers d’autres.

Un nombre impressionnant de 7 767 personnes ont fait la traversée en septembre seulement.

Mais comme 500 ont été retirés ce mois-ci, un total de 499 ont fait le voyage dangereux dans de petits bateaux jeudi, a confirmé le ministère de la Défense.

Des enfants enveloppés dans des couvertures ont été vus transportés en lieu sûr tandis que d’autres personnes tenant leurs affaires dans des sacs poubelles ont été photographiées en train d’être ramenées à terre à Douvres, dans le Kent.

Les traversées se sont poursuivies hier pour le deuxième jour de cette semaine après qu’une période de mauvais temps a empêché les tentatives pendant cinq jours.