500 000 $ en «trésor» pour un homme de Kelowna après avoir remporté le loto – Kelowna Capital News

Un homme de Kelowna avec un nom de famille très approprié a décroché l’or après avoir remporté le Lotto Max.

Bryon Treasure était en voyage familial à Vancouver lorsqu’il a scanné son coche sur l’application Lotto de la BCLC et a découvert qu’il était plus riche de 500 000 $.

« Sacré », dit-il. “J’ai d’abord dit à ma petite amie et elle ne m’a pas cru.”

Le résident de Kelowna est un avide voyageur à Vancouver et a déclaré qu’il prévoyait de faire des folies sur une belle chambre d’hôtel supplémentaire lors de son prochain voyage dans la ville et qu’il avait hâte d’acheter une maison bientôt, grâce à son prix.

Treasure a acheté son billet au Canco sur l’autoroute 33 Est à Kelowna.

Jusqu’à présent en 2022, les joueurs de loterie de la Colombie-Britannique ont récupéré plus de 36 millions de dollars de gains de l’Extra et plus de 141 millions de dollars du Lotto Max.

