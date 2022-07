50 victimes nouvellement identifiées inhumées en Bosnie à l’occasion de l’anniversaire du massacre de Srebrenica

Cinquante victimes nouvellement identifiées ont été honorées et enterrées lundi en Bosnie alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour commémorer l’anniversaire du massacre de Srebrenica en 1995, le seul génocide reconnu en Europe depuis l’Holocauste.

Vingt-sept ans après leur assassinat, les restes de 47 hommes et de trois adolescents ont été inhumés dans un cimetière commémoratif à l’entrée de Srebrenica, rejoignant plus de 6 600 autres victimes du massacre déjà inhumées là-bas.

Idriz Mustafic a assisté aux funérailles collectives pour enterrer la dépouille partielle de son fils, Salim. Il avait 16 ans lorsqu’il a été tué à Srebrenica en juillet 1995 alors qu’il tentait de fuir la ville alors qu’elle était envahie par les forces serbes de Bosnie dans les derniers mois de la guerre de Bosnie de 1992-1995.

“Mon fils aîné, Enis, a également été tué”, a déclaré Mustafic. “Nous l’avons enterré en 2005. Maintenant, j’enterre Salim.”

Il a dit que les experts médico-légaux n’ont pas trouvé le crâne de Salim.

“Ma femme a eu un cancer et a dû subir une intervention chirurgicale”, a déclaré Mustafic. “Nous ne pouvions tout simplement pas attendre plus longtemps pour enterrer les ossements que nous avons trouvés, pour au moins savoir où se trouvent leurs tombes.”

Une famille pleure à côté d’une tombe lors de l’enterrement collectif des 50 victimes nouvellement identifiées à Potocari lundi. (Armin Durgut/Associated Press)

Analyse ADN minutieuse

Les meurtres de Srebrenica ont été le crescendo sanglant de la guerre de Bosnie, qui a eu lieu après que l’éclatement de la Yougoslavie a déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales factions ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques.

En juillet 1995, les Serbes de Bosnie ont envahi un refuge protégé par l’ONU à Srebrenica. Ils ont séparé au moins 8 000 hommes et garçons bosniaques de leurs épouses, mères et sœurs, les ont chassés à travers les bois autour de la ville orientale et les ont massacrés.

Les auteurs ont ensuite labouré les corps de leurs victimes dans des fosses communes construites à la hâte, qu’ils ont ensuite creusées avec des bulldozers, éparpillant les restes parmi d’autres lieux de sépulture pour cacher les preuves de leurs crimes de guerre. Au cours du processus, les restes à moitié décomposés ont été déchirés. Des parties de corps sont toujours trouvées dans des fosses communes autour de Srebrenica et sont rassemblées et identifiées grâce à une analyse ADN minutieuse.

Des hommes musulmans bosniaques prient à côté des cercueils contenant les restes des 50 victimes nouvellement identifiées. (Armin Durgut/Associated Press)

Lorsque les restes sont identifiés, ils sont rendus à leurs proches et réenterrés dans le centre commémoratif et le cimetière juste à l’extérieur de Srebrenica chaque 11 juillet – l’anniversaire du jour où les tueries ont commencé en 1995.

Mana Ademovic, qui a perdu son mari et de nombreux autres hommes de sa famille dans le massacre, faisait partie des personnes présentes aux cérémonies de commémoration de lundi à Srebrenica. Ademovic a retrouvé la dépouille partielle de son mari et l’a enterré il y a des années, mais a déclaré qu’elle “doit être à Srebrenica tous les 11 juillet”.

“C’est plus facile quand vous avez une tombe à visiter, peu importe le nombre d’ossements enterrés à l’intérieur”, a-t-elle déclaré, alors qu’elle était assise parmi les tombes du vaste cimetière commémoratif en expansion, étreignant la pierre tombale en marbre blanc de son mari.

Des dizaines de milliers de personnes assistent au service

Au cours des deux dernières années, en raison de la pandémie de COVID-19, seul un nombre relativement restreint de survivants ont été autorisés à assister au service commémoratif annuel et aux funérailles collectives des victimes à Srebrenica. Mais avec la levée des restrictions, des dizaines de milliers de personnes ont assisté lundi, dont de nombreux diplomates et dignitaires.

S’adressant à la cérémonie de commémoration avant les funérailles, le ministre néerlandais de la Défense Kajsa Ollongren a présenté ses excuses aux survivants de Srebrenica pour l’échec des casques bleus néerlandais à empêcher le massacre de 1995.

“La communauté internationale n’a pas offert une protection adéquate à la population de Srebrenica”, a déclaré Ollongren. “Et, en tant que membre de cette communauté, le gouvernement néerlandais partage la responsabilité de la situation dans laquelle cet échec s’est produit et pour cela, nous présentons nos plus sincères excuses.”

Une femme prie sur une tombe du cimetière commémoratif de Potocari lundi. (Armin Durgut/Associated Press)

Les tueries de Srebrenica ont été le seul événement de la guerre de Bosnie à être légalement défini comme un génocide. La guerre elle-même a fait plus de 100 000 morts. Au total, un tribunal spécial des Nations Unies pour les crimes de guerre pour l’ex-Yougoslavie à La Haye et les tribunaux des Balkans ont condamné près de 50 responsables serbes de Bosnie en temps de guerre – y compris leur chef de guerre Radovan Karadzic et son commandant militaire, Ratko Mladic – à plus de 700 ans en prison pour les meurtres de Srebrenica.

Cependant, malgré les preuves irréfutables de ce qui s’est passé, la plupart des dirigeants serbes de Bosnie et de la Serbie voisine continuent de minimiser ou même de nier le massacre de Srebrenica et de célébrer Karadzic et Mladic comme des héros.

Menachem Rosensaft, vice-président exécutif et avocat général du Congrès juif mondial, s’est également adressé aux personnes en deuil lundi. Il a déclaré que la commémoration du massacre de Srebrenica était “d’une importance capitale pour tous ceux qui se soucient des droits de l’homme internationaux, pour tous ceux qui ont une conscience”.

Rosensaft a déclaré qu’il était “essentiel” pour la communauté internationale de commémorer officiellement le génocide de Srebrenica chaque 11 juillet “pas seulement par respect pour ses victimes, mais comme contre-mesure publique aux efforts répétés pour nier ce génocide”.