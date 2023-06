’50 saal tak isi gaane pe…’

Arjun Kapoor fête son 38e anniversaire le lundi 26 juin. L’actrice a organisé une fête pré-anniversaire à sa résidence dimanche soir et les invités comprenaient sa petite amie Malaika Arora, sa sœur Anshula Kapoor avec son petit ami Rohan Thakkar, sa demi-soeur Khushi Kapoor , et ses amis.

Maintenant, une vidéo devient virale de la célébration d’hier soir dans laquelle on voit Malaika Arora danser son cœur sur Chaiyya Chaiyya. Le clip, partagé par Instant Bollywood sur leur compte Instagram, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Malaika a été vue dans une robe moulante blanche avec des motifs rouges sur la piste avec ses amis.

Les internautes ont également trollé l’actrice, qui fêtera son 50e anniversaire plus tard cette année en octobre. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Yeh 50 saal tak ek hi song pe dance karegi (Elle dansera sur la même chanson pendant 50 ans) », tandis qu’un autre a ajouté : « Désolé de le dire mais des mouvements de danse totalement vulgaires, elle fait toujours de la vulgarité en danse « .

Certains internautes l’ont défendue avec des commentaires tels que « Pourquoi les gens ont toujours des problèmes avec les gens heureux ? Elle est heureuse dans sa vie, pourquoi devons-nous la critiquer », et « Certaines femmes et hommes jaloux qui ne peuvent jamais être proches d’elle ont l’audace de dire des bêtises à son sujet. Malaika Arora a 49 ans. Elle vieillit magnifiquement et est stupéfiante. »





C’était il y a vingt-cinq ans, en 1998, lorsque Dil Se de Mani Ratnam est sorti et que son morceau, mettant en vedette Shah Rukh Khan et Malaika dansant sur le toit d’un train, est devenu un classique. La chanson à succès est composée par AR Rahman, écrite par Gulzar et chantée par Sukhwinder Singh et Sapna Awasthi.

LIRE | Malaika Arora se souvient que Shah Rukh Khan craignait qu’elle ne s’envole du train en tirant sur Chaiyya Chaiyya