Une cinquantaine de propriétés autour de Killiney Beach verront leurs services d’eau touchés jeudi 14 septembre.

Les équipes du district régional de Central Okanagan travaillent à une réparation d’urgence dans la zone qui affecte le système d’approvisionnement en eau de Killiney Beach. Les résidents peuvent s’attendre à être privés d’eau de 8h à 16h.

La réparation d’urgence affectera les propriétés situées sur les routes suivantes :

Chemin Kildare ;

Chemin Westside – 9564, 9574 et 9584 ;

Chemin Killarney – 305, 309, 313, 319 et 325 ;

Chemin Hodges – 9514, 9524, 9534, 9544 et 9554 ;

Place Blaney.

Il est recommandé aux clients concernés de :

Fermer les robinets d’eau chaude et froide ainsi que tout équipement nécessitant de l’eau ;

Stocker suffisamment d’eau potable pour la période d’interruption prévue ;

Isoler l’alimentation des réservoirs d’eau chaude ;

S’il n’est pas isolé, évitez de faire couler de l’eau chaude car des impuretés pourraient être aspirées dans le ballon d’eau chaude et causer des problèmes de fonctionnement ;

Remplissez une baignoire ou un autre grand récipient avec de l’eau à utiliser pour la chasse d’eau des toilettes et tirez la chasse d’eau uniquement lorsque cela est absolument nécessaire ; et

Utilisez un désinfectant antibactérien pour les mains pour vous laver les mains.

Le délai de réalisation est une estimation et peut varier. Avant les travaux, un avis de passage sera affiché par le RDCO.

Une fois les travaux terminés, les résidents pourront faire couler de l’eau froide jusqu’à ce que l’eau soit claire. De plus, un avis préventif concernant la qualité de l’eau sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour les résidents concernés.

« Toute l’eau destinée à boire, laver les fruits et légumes, préparer des boissons, de la glace ou se brosser les dents doit être bouillie pendant au moins une minute ou les clients doivent utiliser une alternative sûre à l’eau du robinet, comme de l’eau en bouteille ou distillée », déclare le RDCO. .

