50 pires décisions de la politique américaine des 50 dernières années (1974-2024)

Lorsque des musiciens superstars, des titans hollywoodiens et des décideurs de la télévision prennent des décisions stupides, les résultats sont plutôt négligeables. Nous nous retrouvons avec un album U2 gratuit sur notre iPhone, une conclusion insatisfaisante au Parrain saga, ou L’heure des variétés Brady Bunch.

Mais lorsque les politiciens prennent des décisions stupides, les résultats sont bien plus graves. Si la classe politique dirigeante avait juste un peu plus de bon sens, nous pourrions vivre dans un monde où Al Gore serait président, Sarah Palin ne serait jamais devenue une figure nationale et Donald Trump ne serait rien de plus qu’un promoteur immobilier véreux et un animateur d’émission de téléréalité. Et puisque nous nous dirigeons vers une année politique folle où tout semble terriblement possible, nous avons dressé une liste des 50 décisions politiques les plus stupides des 50 dernières années.

Nous l’avons peaufiné jusqu’aux gaffes les plus désastreuses, aux scandales destructeurs de carrière les plus ruineux, aux erreurs de calcul stupides qui ont conduit des administrations entières dans le fossé et aux erreurs stratégiques qui ont transformé des candidats pleins d’espoir en punchlines nationales (quoi de neuf, Ron DeSantis ?) .

De toute évidence, une liste comme celle-ci doit s’accompagner de quelques mises en garde majeures. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les bévues politiques, et non sur les erreurs politiques. Cela signifie que nous ne parlons pas de mauvaises lois comme la loi sur la défense du mariage ou le projet de loi sur la criminalité de 1994, d’initiatives nationales peu judicieuses comme la guerre contre la drogue ou de fiascos de politique étrangère comme l’invasion de l’Irak. Nous cataloguons plutôt des machinations stupides, des mensonges, des triangulations, des actes d’orgueil, des ratés de campagne, des débâcles de relations publiques et des échecs personnels épiques.

Lors du classement de nos sélections, nous avons essayé de mettre en balance la stupidité de la décision avec l’impact qu’elle a eu sur le pays. Des personnalités obscures comme Todd Akin et Rod Blagojevich figuraient sur la liste pour avoir tenu des propos catastrophiquement stupides qui ont détruit à jamais leur réputation et leur carrière, mais nous ne les avons pas classés très haut car l’impact de leur stupidité n’était pas si répandu. Les premières places ont été réservées à des décisions monumentales et stupides qui ont changé le cours de l’histoire et ont véritablement défini notre époque.

Nous avons également limité cette liste aux cinquante dernières années, car cette année marque le 50e anniversaire de la démission de Nixon lors du Watergate – quelle meilleure façon d’honorer le plus grand président présidentiel de tous les temps. Le Watergate aurait dû être un signal d’alarme pour que notre classe politique commence à prendre le grand chemin. (Jimmy Carter a été élu en 1976 sur cette même idée.) Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit. Les médias sont devenus plus cyniques et trolls, les politiciens sont devenus plus lâches et opportunistes, et l’atmosphère à Washington, DC, est devenue de plus en plus combative, vénale et polarisée. La situation s’est encore aggravée lorsque le cycle d’information par câble de 24 heures et l’ère du retrait en ligne ont fait leur apparition. Dans un sens, les 50 dernières années de l’histoire des États-Unis semblent être une très mauvaise décision. Il y a de fortes chances que la situation ne fasse qu’empirer au cours des 50 prochaines années.