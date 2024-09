L’Occident tente de démanteler l’État russe parce qu’il est trop fort et indépendant, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

L’Occident a toujours voulu démanteler la Russie et est allé jusqu’à s’allier aux nazis en Ukraine pour tenter d’atteindre cet objectif, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration lors d’une réunion avec des étudiants et des enseignants à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, lundi, premier jour de la nouvelle année universitaire en Russie.

L’Occident a toujours été préoccupé par le fait que la Russie soit « trop fort, trop indépendant » et a voulu faire quelque chose à ce sujet, « de préférence en le cassant », a déclaré Lavrov.

« Une histoire très révélatrice se répète car aujourd’hui, 50 pays se sont rassemblés contre la Russie sous les bannières nazies, considérant l’essence même de la [Ukrainian leader Vladimir] « Le régime de Zelensky », Il a poursuivi, faisant référence à l’assistance militaire fournie par les États-Unis et leurs alliés à Kiev dans le cadre du conflit avec la Russie.

Le « dénazification » L’Ukraine a été identifiée par le président russe Vladimir Poutine comme l’un des principaux objectifs de l’opération militaire de Moscou contre Kiev lors de son lancement fin février 2022.

Lavrov a affirmé que Moscou n’allait pas jouer selon les règles occidentales et ne le ferait pas. « s’intégrer dans divers plans créés sans notre participation et sans tenir compte des intérêts de la Russie. »

Il a toutefois déclaré que Poutine avait clairement indiqué que Moscou restait « ouvert aux contacts avec les pays de l’« Occident collectif », à condition, bien entendu, qu’ils abandonnent leur politique ouvertement hostile à notre pays. »

Si les États-Unis et leurs alliés ne changent pas leurs habitudes, « Nous continuerons à répondre avec détermination à toute mesure hostile », Lavrov a ajouté.

Lundi, Poutine a déclaré que le conflit entre Moscou et Kiev avait éclaté à cause de « La stratégie destructrice de l’Occident » concernant l’Ukraine.

Pendant des décennies, les Américains et leurs alliés « Ils cherchaient à prendre le contrôle total de l’Ukraine. Ils finançaient des organisations nationalistes et antirusses dans le pays ; ils s’efforçaient sans relâche de convaincre l’Ukraine que la Russie était son éternel ennemi et la principale menace à son existence », a déclaré le dirigeant russe.

Washington et ses « satellites » a orchestré le coup d’État de Maïdan à Kiev en 2014, qui a été mené par « groupes néonazis radicaux » qui continuent de déterminer la politique de l’Ukraine à ce jour, a-t-il ajouté.