50 pays exhortent la Chine à libérer les Ouïghours détenus

NATIONS UNIES – Cinquante pays, principalement occidentaux, ont exhorté lundi la Chine à mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations d’un rapport de l’ONU accusant le pays de possibles “crimes contre l’humanité” contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans, notamment en prenant des mesures rapides pour libérer tous ceux “arbitrairement privés”. de leur liberté » dans la province occidentale du Xinjiang.

L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, a lu la déclaration lors d’une réunion du comité des droits de l’homme de l’Assemblée générale, exprimant sa grave préoccupation face à la situation des droits de l’homme en Chine et à l’échec de Pékin jusqu’à présent à discuter des conclusions du rapport sur les violations en cours contre les Ouïghours et d’autres groupes musulmans. .

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé la Chine d’avoir entraîné un million ou plus de personnes appartenant à des groupes minoritaires dans des camps de détention où beaucoup ont déclaré avoir été torturées, agressées sexuellement et forcées d’abandonner leur langue et leur religion. Les camps n’étaient qu’une partie de ce que les organisations de défense des droits ont appelé une campagne impitoyable contre l’extrémisme au Xinjiang qui comprenait également des politiques draconiennes de contrôle des naissances et des restrictions globales à la circulation des personnes.

L’évaluation du bureau des droits de l’homme des Nations Unies basé à Genève a été publiée dans les dernières minutes du mandat de quatre ans de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet le 31 août. Elle corrobore en grande partie les rapports antérieurs des chercheurs, des groupes de défense et des médias.

Le rapport conclut que la Chine a commis de graves violations des droits de l’homme dans le cadre de ses politiques antiterroristes et antiextrémismes et appelle à une “attention urgente” de l’ONU, de la communauté mondiale et de la Chine elle-même pour y remédier.

La déclaration des 50 pays appelle le rapport “une évaluation indépendante et faisant autorité qui s’appuie largement sur les propres archives de la Chine” et “apporte une contribution importante aux preuves existantes de violations graves et systématiques des droits de l’homme en Chine”.

À la lumière de “la gravité” de l’évaluation du rapport, les pays ont exprimé leur inquiétude “que la Chine ait jusqu’à présent refusé de discuter de ses conclusions” et ont exhorté le gouvernement “à mettre pleinement en œuvre les recommandations”.

En plus d’appeler au respect de la recommandation de libération de toutes les personnes détenues arbitrairement, les 50 pays ont exhorté la Chine à clarifier “le sort et le lieu où se trouvent les membres de la famille disparus” et à organiser des contacts et des réunions en toute sécurité.

En réponse à la déclaration, le Uyghur Human Rights Project a tweeté qu'”un nombre croissant d’États membres de l’ONU repoussent le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine”.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tweeté que la déclaration “soutenue par un nombre record de 50 pays sur 6 continents, démontre l’ampleur croissante des préoccupations internationales”.

Les 50 pays qui ont signé la déclaration sont les suivants : Albanie, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Belize, Bulgarie, Canada, République tchèque, Croatie, Danemark, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Allemagne, Guatemala, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Îles Marshall, Monaco, Monténégro, Nauru, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège, Palaos, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis.

La semaine dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres ont organisé une réunion de suivi du rapport de l’ancien haut-commissaire qui comprenait des ambassadeurs de l’ONU, des défenseurs ouïghours des droits de l’homme, l’enquêteur spécial de l’ONU sur les droits des minorités et Human Rights Watch.

La mission chinoise auprès de l’ONU a envoyé une lettre à tous les États membres de l’ONU exprimant son « opposition résolue » à la réunion et leur recommandant fortement de boycotter « cet événement anti-Chine ».

“C’est un événement politiquement motivé”, indique la lettre, obtenue par l’Associated Press. “Les co-sponsors utilisent les questions des droits de l’homme comme un outil politique pour s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine comme le Xinjiang, pour créer des divisions et des turbulences et perturber le développement de la Chine.”