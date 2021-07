Dans un communiqué de presse lundi, le ministre syndical des micro, petites et moyennes entreprises, Narayan Rane, a salué les résultats d’une étude qui affirme que la peinture à base de bouse de vache « Khadi Prakritik » est à la fois « écologique et rentable ».

La peinture, qui a été lancée plus tôt en 2021, a été testée dans plusieurs installations gouvernementales, notamment les National Test Houses à Ghaziabad et Mumbai et le Shri Ram Institute of Industrial Research à Delhi, et « satisfait aux paramètres requis pour la peinture ».

Le ministère a de grands espoirs pour la peinture de bouse de vache, développée par le Kumarappa National Handmade Paper Institute (KNHPI), basé à Jaipur, affirmant qu’elle créera des emplois, favorisera la fabrication locale et générera des revenus supplémentaires pour ceux qui travaillent avec les vaches, y compris les agriculteurs et les les travailleurs à domicile des refuges.

Plus tôt en juillet, le ministre des Transports routiers de l’Union, Nitin Gadkari, a déclaré qu’il deviendrait un « ambassadeur de la marque » pour la peinture qui provient de l’arrière-train de l’animal le plus sacré de l’hindouisme. Il a loué son « un immense potentiel » pour aider le « le plus pauvre des pauvres » et même dit qu’une unité de peinture prakritik devrait être mise en place « dans chaque village ».

Gadkari s’exprimait lors de l’inauguration d’une nouvelle usine qui doublera la production de peinture à environ 1 000 litres par jour. La peinture est disponible en deux variétés – détrempe et émulsion – et on pense même qu’elle présente certains avantages, notamment des propriétés antibactériennes, antifongiques et d’isolation thermique naturelle.

En Inde, on pense généralement que la bouse de vache est bénéfique pour la santé humaine lorsqu’elle est consommée, enduite sur le corps et utilisée dans la maison. Ces derniers mois, il a même été présenté comme un remède contre Covid-19, bien que les médecins indiens aient rapidement démystifié ces théories.

En mars, le ministre de la Culture du Madhya Pradesh, Usha Thakur, a déclaré aux médias que la combustion rituelle d’une galette de bouse de vache peut garder une maison désinfectée pendant 12 heures. Bien qu’ils ne soient pas soutenus par la science, les commentaires du ministre et ceux d’autres politiciens du Bharatiya Janata Party (BJP – parti au pouvoir en Inde), y compris la promotion de la consommation d’urine de vache, ont alimenté la propagation de la désinformation sur Covid-19.



