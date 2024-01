50 n’a jamais été aussi beau ! Kate Moss se présente avant une soirée de stars au Ritz à Paris alors qu’elle profite d’un brunch avec son petit ami Nikolai von Bismarck, 37 ans, et sa fille Lila, 21 ans.

Par Rebecca Lawrence et Sarah Packer, journaliste en chef du showbiz









Kate Moss a célébré son 50e anniversaire avec style mardi alors qu’elle se dirigeait vers un brunch avec son petit ami Nikolai von Bismarck, 37 ans, et sa fille Lila, 21 ans, à Paris avant d’organiser une soirée étoilée au Ritz dans la soirée.

La fille d’anniversaire avait l’air de bonne humeur lors de sa journée lorsqu’elle a été aperçue quittant l’hôtel de luxe avec son petit ami Nikolai von Bismarck, 37 ans, et sa fille Lila, 21 ans, pour aller manger à la Brasserie Lipp.

Elle avait l’air fantastique le jour de son anniversaire marquant alors qu’elle portait une mini-robe noire ceinturée qui mettait en valeur sa silhouette souple.

Une source a déclaré à MailOnline que la fête d’anniversaire chic de Kate était prévue depuis longtemps et qu’elle “avait hâte de s’habiller et de danser toute la nuit”, alors elle comptait sans aucun doute les heures jusqu’à la soirée.

Avant son grand soir, Kate avait l’air chic et sans effort au brunch alors qu’elle a associé sa petite robe noire à un manteau de fourrure et a rehaussé sa silhouette avec une paire de bottines à talons en daim.

Kate Moss a célébré son 50e anniversaire mardi à Paris alors qu’elle se rendait déjeuner avec son petit ami Nikolai von Bismarck, 37 ans, le coiffeur James Brown et sa fille Lila, 21 ans, avant d’organiser une fête géante au Ritz plus tard.

Elle a débuté son grand jour en allant manger à la Brasserie Lipp avec ses proches.

Elle avait l’air fantastique pour son anniversaire marquant alors qu’elle portait une mini-robe noire ceinturée qui mettait en valeur sa silhouette souple.

Kate a complété le look avec une paire de lunettes de soleil œil de chat avec des boucles d’oreilles dorées.

À ses côtés se trouvait son petit ami Nikolai, qui gardait les choses décontractées dans un pull gris associé à une chemise imprimée et un pantalon gris.

Il a terminé le look avec des bottes marron qui semblaient être des préférées bien portées à en juger par le trou dans la semelle.

Lila a également gardé les choses discrètes dans un pull court crème et un jean large qu’elle a associé à une veste hirsute et des bottes.

Lors du brunch d’anniversaire, on pouvait voir Kate ouvrir un haut blanc à manches longues avec un imprimé à motifs noirs.

Elle admirait le cadeau, qui semblait provenir d’une amie également présente au brunch.

Le mannequin s’est envolé vers la capitale française depuis Oxford via un jet privé pouvant accueillir jusqu’à sept invités VIP avant sa fête de mardi.

Et on pense que Kate sera rejointe par des amis célèbres, dont Noel Gallagher, au Ritz plus tard dans la journée, où elle prévoit de franchir une étape importante.

Lila a été photographiée portant des sacs lourds hors de son domicile londonien avant de s’envoler pour Paris, rejoignant sa célèbre mère pour les festivités.

Plus tôt dans la journée, elle a partagé une image de la Tour Eiffel sur son histoire Instagram et Lila semblait excitée alors que les préparatifs pour la grande soirée commençaient officiellement.

Une source a déclaré à MailOnline : « Kate prépare depuis longtemps une grande fête au Ritz à Paris.

” Et enfin, le jour est arrivé et tous ses amis proches et sa famille se rendent dans la capitale pour célébrer cette journée spéciale.

“En tant que mannequin de renommée mondiale, personne n’attendait moins de Kate que d’organiser sa fête au Ritz à Paris, qui est presque aussi fabuleuse qu’elle.

“Ce sera une soirée inoubliable, elle a hâte de s’habiller et de danser toute la nuit.”

MailOnline comprend que le jet privé utilisé par Kate pour se rendre à Paris aurait coûté 10 000 £, l’ancienne fêtarde s’assurant qu’elle est arrivée dans la Ville Lumière avec style.

Le mannequin a associé le vêtement à un manteau de fourrure et a rehaussé sa silhouette avec une paire de bottines à talons en daim.

Elle était une vision de beauté lors de la sortie

Kate a complété le look avec une paire de lunettes de soleil œil de chat et des boucles d’oreilles dorées.

Kate semblait de bonne humeur alors qu’elle célébrait sa journée spéciale avec ses proches.

À ses côtés se trouvait son petit ami Nikolai, qui gardait les choses décontractées dans un pull gris associé à une chemise imprimée et un pantalon gris.

Il a terminé le look avec des bottes marron qui semblaient être des préférées bien portées à en juger par le trou dans la semelle.

Lila a gardé les choses décontractées dans un pull court crème et un jean large qu’elle a associé à une veste hirsute et des bottes.

À l’intérieur du restaurant, Kate a été vue en train d’ouvrir ses présentateurs pendant que ses proches regardaient

Lila avait l’air de bonne humeur alors qu’elle partageait un rire avec sa mère lors du déjeuner.

L’avion de Kate a décollé lundi après 16 heures et elle a atterri en France peu de temps après.

Une source a ajouté : ” Kate adore le Ritz et reste toujours à l’hôtel lorsqu’elle est à Paris.

“Elle espère garder sa soirée aussi privée que possible et elle sait qu’elle peut faire confiance au personnel.”

Kate a organisé une célébration pré-anniversaire assez différente avec ses meilleurs amis à Moustique, qui impliquait un cercle de célébration spirituelle au bord de la plage.

Lila et Sadie l’ont rejointe lors de l’escapade, ainsi que l’ancienne mannequin Rosemary Ferguson, la styliste Katy England, la directrice de casting mode Jess Shallet, la fleuriste Flora Starkey et la créatrice Jess Morris.

LIRE AUSSI : 50 choses que vous ne saviez pas sur Kate Moss le jour de ses 50 ans

Elle a posé dans une robe noire bohème, une couronne de fleurs et un collier et sans maquillage alors qu’elle était assise les jambes croisées sur le sable blanc sous les palmiers.

Mustique est appréciée de la jet-set depuis que Lord Glenconner l’a achetée dans les années 1960 et a offert à la princesse Margaret un terrain de dix acres comme cadeau de mariage.

La petite île privée est l’une des préférées du prince et de la princesse de Galles et abrite les rock stars Sir Mick Jagger et Bryan Adams, ainsi que le créateur de mode américain Tommy Hilfiger.

Le mannequin a l’habitude d’organiser des fêtes d’anniversaire épiques.

Lorsqu’elle a eu 30 ans, elle a organisé une fête sur le thème « Les beaux et les damnés », qui, selon la rumeur, s’était terminée par une orgie à l’hôtel Claridge’s dans le quartier de Mayfair à Londres.

Son 40e anniversaire consistait en une extravagance de quatre jours sur le thème de Glastonbury dans sa maison de campagne des Cotswolds.

Et son 50ème anniversaire ne s’annonce pas différent alors que Kate et ses invités prestigieux descendent au Ritz, l’un des hôtels les plus décadents de Paris.

Arrivée sur la scène du mannequin après avoir été découverte à l’âge de 14 ans, Kate est devenue célèbre au milieu des années 1990.

Ses collaborations avec Calvin Klein l’ont propulsée au rang de nom connu et en 2013, elle a été honorée aux British Fashion Awards pour reconnaître sa contribution à l’industrie de la mode au cours de 25 ans.

Décrivant auparavant son lieu de bonheur comme étant sur la piste de danse, Kate a depuis quitté Londres pour la campagne de l’ouest de l’Oxfordshire où elle pratique la méditation transcendantale et se baigne sauvagement dans un « lieu secret » réservé aux villageois locaux.

L’icône de la mode croit également au pouvoir des affirmations positives pour améliorer les perspectives, « embrasser l’inconnu » et « faire confiance à l’univers et il ouvrira la voie » étant parmi ses préférées.

Le mannequin s’est envolé vers la capitale française depuis Oxford via un jet privé (photo) pouvant accueillir jusqu’à sept invités VIP avant sa fête de mardi.

MailOnline comprend que le jet privé utilisé par Kate pour se rendre à Paris aurait coûté 10 000 £, l’ancienne fêtarde s’assurant qu’elle est arrivée dans la Ville Lumière avec style (photo de 1993)

La fille de Kate, Lila Moss, a été photographiée portant des sacs lourds hors de son domicile londonien avant de s’envoler pour Paris, rejoignant sa célèbre mère pour les festivités.

Kate a organisé une célébration pré-anniversaire assez différente avec ses meilleurs amis à Moustique, qui impliquait un cercle spirituel au bord de la plage.

Kate semblait avoir abandonné une fois pour toutes son image de « fêtarde » avec sa retraite relaxante

Elle a été rejointe par sa fille Lila (deuxième à droite) qui a suivi ses traces dans le mannequinat, et par des amis dont Sadie Frost (deuxième à gauche).

Les autres participants au voyage étaient Rosemary Ferguson (à l’extrême gauche), mannequin devenue nutritionniste, styliste Katy England (troisième à droite), la créatrice florale Flora Starkey (au centre), la directrice de casting de mode Jess Shallet (deuxième à droite) et la créatrice Jess Morris (troisième à gauche). )

Moustique est appréciée de la jet-set depuis que Lord Glenconner l’a achetée dans les années 1960 et a offert à la princesse Margaret un terrain de dix acres comme cadeau de mariage.

On dit maintenant que Kate aime faire du tee-total 80 % du temps, aller à la salle de sport et commencer des séances de yoga.

On dit maintenant que Kate aime faire du tee-total 80 % du temps, aller à la salle de sport et commencer des séances de yoga.

Malgré son nouveau style de vie à la Gwyneth Paltrow, Kate s’autorise toujours un vice.

«Je fume encore de temps en temps», a-t-elle déclaré Le temps du dimanche. “J’ai entendu dire que lorsque tu t’arrêtes, tu peux vraiment dire [by your skin]. Mais je n’ai pas arrêté… pour l’instant.

Le mannequin a admis qu’elle « niait » son prochain 50e anniversaire parce qu’elle ne sent pas son âge.

«Je n’ai pas 50 ans», dit-elle. ‘Non. Je n’y pense pas. Je n’ai pas l’impression d’avoir 50 ans.

Discutant brièvement de ses journées de fête, Kate a raconté qu’elle ne reste plus jamais dehors à une fête après minuit, la décrivant comme son « point limite ».

Kate Moss a 50 ans ! Comment le mannequin a remonté le temps en se réinventant, depuis l’époque où il était enfant, buvant du prosecco à 8 heures du matin sous le nom de “The Tank”, jusqu’à devenir un gourou du bien-être total

Kate Moss a célébré une étape importante en célébrant son 50e anniversaire mardi.

Cela marque une nouvelle ère pour le mannequin qui s’est réinventée en gourou du bien-être – bien loin de ses journées de fête folles alimentées par la drogue.

Kate avait déjà plaisanté en disant qu’elle était dans le « déni » à l’âge de 50 ans et qu’elle « n’y pensait pas », mais la fashionista a remonté le temps avec une série d’énormes changements de style de vie.

De l’abandon de l’alcool et des grandes soirées au lancement de sa propre marque de bien-être pour rivaliser avec Goop et juice fasts de Gwyneth Paltrow, jetez un œil à la transformation du mannequin alors qu’elle entre dans son prochain chapitre…

Du Tank au thé