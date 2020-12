Les 50 meilleurs footballeurs de la Premier League ont été révélés par le nouveau Football Manager 2021.

Mirror Football vous a déjà apporté les meilleurs Wonderkids de FM21 et les 50 meilleurs footballeurs du monde sur FM21, mais il est temps de révéler la liste complète des 50 meilleurs footballeurs de Premier League, selon FM21.

En raison de l’inclusion du milieu de terrain de Man City Kevin De Bruyne dans le top trois de la liste mondiale, il n’est pas surprenant que le meneur de jeu belge soit classé meilleur joueur de la Premier League sur FM21.

Il est dûment suivi par l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane et le duo de Liverpool Virgil van Dijk et Sadio Mane.

Les six meilleurs clubs de la Premier League figurent en bonne place dans la liste, mais il y a également des joueurs d’Everton, Leeds United et Aston Villa.

Consultez la liste complète des 50 meilleurs joueurs de la Premier League sur FM21 ci-dessous.

Si vous êtes nouveau dans la série Football Manager, chaque joueur de la base de données FM se voit attribuer une valeur sur 200 à la fois pour la capacité actuelle (à quel point ils sont maintenant) et la capacité potentielle (à quel point ils peuvent devenir).