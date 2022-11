50 meilleurs endroits où prendre sa retraite : le Canada classé 22

Le Canada a été nommé l’un des 50 endroits au monde où prendre sa retraite, selon un rapport d’un site Web de voyage européen.

La liste a été récemment compilée par Enjoy Travel, un site de comparaison des tarifs de location de voitures basé au Royaume-Uni, en tenant compte d’une variété de priorités pour les retraités, y compris ceux qui tentent de prendre une retraite anticipée.

Pour déterminer le classement, Enjoy Travel a analysé des facteurs tels que le coût de la vie, la qualité de vie, la facilité d’obtention d’un visa ou d’un permis de séjour, ainsi que les coûts de divertissement et de location. Le beau temps, les soins de santé, l’hospitalité et les barrières linguistiques pour les anglophones faisaient également partie de l’analyse.

Le Canada se classe au 22e rang mondial, grâce à ce qu’Enjoy Travel a appelé un accès facile aux visas et aux permis de séjour et une qualité de vie élevée.

Les données de recensement publiées récemment montrent que les immigrants représentaient près du quart de toutes les personnes vivant au Canada en 2021 et devraient représenter un tiers de la population dans 20 ans.

La proportion d’immigrants est la plus élevée jamais enregistrée au Canada et la plus élevée parmi les pays du G7.

Mais le Canada n’était pas dans le top 10, ni même dans le top 20, selon un facteur : le coût de la vie.

Plus précisément, le rapport a mis en garde contre les coûts associés au loyer et à la consommation dans les restaurants, affirmant que les prix des deux sont plus élevés que dans la plupart des 50 autres principaux pays.

Selon le plus récent rapport national sur les loyers de Rentals.ca, le prix des logements locatifs au Canada a augmenté de 15,4 % d’une année à l’autre en septembre, atteignant une moyenne de 2 043 $ pour tous les types de maisons. Il s’agit de la plus forte augmentation d’une année sur l’autre du loyer moyen depuis avril 2019, selon le rapport.

Les pays qui s’en sortent mieux que le Canada dans le classement incluent la Slovénie, qui a réussi à obtenir la première place en raison de son faible coût de la vie, de sa qualité de vie élevée, de ses faibles barrières de visa et de permis de séjour et de ses températures douces, et parce que l’anglais est largement parlé.

Le Portugal est arrivé deuxième grâce à son prix abordable, à sa qualité de vie « extrêmement » élevée et à l’accès à une gamme de visas et de permis de séjour. Le rapport a également salué son “climat ensoleillé, ses excellents restaurants et sa culture décontractée”.

Après le Portugal, l’Estonie s’est classée troisième. Le faible coût de la vie, la qualité de vie élevée, l’accès facile aux visas et aux permis de séjour et l’anglais largement parlé sont cités comme les principaux facteurs pour l’Estonie, ainsi que la propreté et la sécurité.

Remarquablement absent de cette liste est le voisin du Canada au sud. Les États-Unis n’ont pas fait partie du top 50, mais sont mentionnés comme ayant un coût de la vie plus élevé, y compris le loyer, les divertissements et d’autres dépenses.

Ceux derrière la liste ont déclaré que les comtés devaient offrir un “mélange de tout”, disant, par exemple, si un pays se classe haut en termes de qualité de vie mais que les chances d’un retraité d’obtenir un visa sont proches de zéro, ce ne serait pas le cas. être compris.

Enjoy Travel n’a pas précisé si c’est ce qui excluait les États-Unis



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.