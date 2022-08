50 hommes qui cuisinent pour servir de bons plats pour une bonne cause avec CASA DeKalb County – Shaw Local

DeKALB – Mettant en vedette les favoris faits maison de plus de 50 chefs, CASA Comté de DeKalb sera de retour ce week-end au Barsema and Alumni and Visitors Center de la Northern Illinois University pour organiser la 18e édition annuelle des 50 hommes qui cuisinent.

L’événement, qui aura lieu de 18 h 00 à 21 h 00 samedi au centre, vise à offrir aux invités une soirée d’été amusante à retenir, avec des bénéfices au profit du comté de CASA DeKalb, qui fournit des avocats spéciaux nommés par le tribunal pour les familles de la région, en particulier les enfants qui ont subi des mauvais traitements ou de la négligence.

“C’est l’occasion de goûter à une grande variété de plats merveilleux préparés par nos chefs, ainsi que de passer un moment amusant en profitant d’une belle soirée d’été sur la terrasse du patio du Barsema Alumni and Visitor Center de NIU”, a déclaré Jill. Olson, directeur exécutif de CASA DeKalb County.

Lors de l’événement, chaque chef est inscrit dans une catégorie : entrée, accompagnement, entrée, dessert et chefs professionnels. Le plat qu’ils sont chargés de préparer dans le cadre du concours doit correspondre en conséquence. Dans chaque catégorie, les chefs concourront pour les récompenses.

Olson a déclaré qu’il est clair que les chefs qui participent continuent à entrer dans l’esprit de l’événement année après année.

“C’est incroyable à quel point ils sont compétitifs”, a déclaré Olson. « Tout le monde veut gagner. Le gagnant remportera une veste de chef professionnel, la veste blanche brodée de son propre nom et du logo 50 Men Who Cook. Donc, tout le monde est toujours en lice pour ça. Ils passent vraiment un bon moment aussi. Et c’est vraiment ce qui est le plus important pour moi, c’est que nous ne pourrions pas faire cet événement sans le soutien de nos chefs. Il est important pour moi qu’ils passent un bon moment, qu’ils se sentent appréciés par les invités qui assistent à NIU.

Le résident de Chicago, Dylan Ingersoll, a déclaré qu’il était motivé à mettre en valeur ses talents culinaires lors de la compétition.

Cette année marque la quatrième participation d’Ingersoll en tant que chef à l’événement 50 Men Who Cook.

“J’ai en fait remporté la première place dans ma catégorie l’année dernière”, a déclaré Ingersoll. “L’année précédente, j’ai obtenu la troisième place. J’ai l’impression d’avoir construit mon chemin là-haut. Maintenant, c’est presque comme devoir défendre un titre, devoir revenir en arrière et montrer que je l’ai toujours.

Ingersoll a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup d’informations sur les autres chefs qui pourraient concourir cette fois-ci, mais il sait que les enjeux sont élevés.

“Beaucoup de chefs sont très secrets sur ce qu’ils font”, a déclaré Ingersoll. « Ils ne veulent donner aucun avantage à la concurrence. La plupart du temps, pour la grande majorité des concurrents, vous ne savez pas ce qu’ils gagnent avant d’y être. … Comprenez que c’est pour une cause beaucoup plus grande que le concours de cuisine lui-même, mais je veux dire que vous êtes là et que vous voulez gagner et que vous voulez rentrer chez vous avec la veste du chef comme prix. Cela fait définitivement ressortir un esprit de compétition chez les gens.

Al Ratliff, résident d’Elburn, fera également partie des plus de 50 chefs qui mettront ses talents culinaires au service de la foule présente pour l’événement de cette année. Il a dit que la façon dont les chefs s’imprègnent de l’esprit de la compétition est formidable à voir.

“Tout le monde fait tout son possible”, a déclaré Ratliff. «Si vous vous promenez dans l’endroit, ils s’y mettent tous. C’est bien de voir ça, surtout d’un point de vue professionnel, de voir des gens qui se lancent là-dedans à un niveau amateur. Ils y mettent autant de passion que nous en mettons dans notre travail au quotidien.

Ratliff a déclaré qu’il se sentait bien quant à ses chances dans le concours de cuisine, mais ce qui l’intrigue davantage, c’est d’avoir l’opportunité d’aider une grande cause à faire une différence dans la communauté.

“L’an dernier, dans la catégorie professionnelle, j’ai terminé deuxième”, a déclaré Ratliff. “Mais dans l’ensemble, j’ai remporté le People’s Choice Award. Donc, je me sens plutôt bien. Mais pour moi, le côté compétition n’a pas vraiment d’importance pour moi. Si nous gagnons ou perdons, cela n’a pas d’importance. C’est juste une si bonne cause pour laquelle être là-bas. Sur le plan professionnel, notre organisation organise de nombreux événements caritatifs, mais il n’y a pas beaucoup de moments dans votre profession où vous pouvez sortir de vous-même et faire quelque chose pour le bien des autres. … C’est vraiment ce qui me passionne à propos de CASA dans son ensemble.

Les billets pour l’événement restent disponibles à l’achat à 45 $ chacun en personne au bureau de CASA, 308 W. State St., Suite 301, Sycamore, et en ligne. Mais toute paire de billets achetée en ligne jusqu’à vendredi coûte 80 $, selon le page web de l’événement.

Les organisateurs ont déclaré que l’événement attire généralement plus de 400 personnes pour participer aux festivités.

Les sponsors de l’événement de cette année incluent Shaw Media, Old National Bank, American Family Insurance, Crum Halsted Insurance and Risk Management, FNBO et First State Bank, entre autres.