50 % des pièces provenant des munitions ukrainiennes sont défectueuses, selon le fabricant : FT

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un soldat ukrainien prépare des obus d’artillerie de 155 mm dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 6 août 2023. Diego Herrera Carcedo/Agence Anadolu via Getty Images

Un important fournisseur de munitions de l’Ukraine a décrit ses difficultés à obtenir des composants de qualité.

Le PDG tchèque de la défense, Michal Strnad, a déclaré au FT que la flambée des prix et la mauvaise qualité rendaient la tâche difficile.

L’Ukraine connaît une pénurie chronique de munitions.

Le plus grand fournisseur de munitions d’Europe centrale a déclaré que des problèmes de qualité et de coût signifiaient que la moitié des obus qu’il approvisionnait en Ukraine ne pouvait pas être envoyée directement dans le pays. selon le Financial Times.

« Chaque semaine, le prix augmente et il y a de gros problèmes avec les composants », a déclaré au journal Michal Strnad, PDG du groupe tchécoslovaque, ou CSG.

« Ce n’est pas une tâche facile », a-t-il ajouté.

CSG, qui acquiert des munitions pour le compte du gouvernement tchèque pour l’Ukraine, a constaté que les fournitures importées d’Asie ou d’Afrique manquent souvent de composants ou nécessitent des travaux, rapporte le journal.

En tant que telle, l’entreprise est obligée d’ajouter ses propres composants manquants, ce qui a ralenti la livraison.

Strnad a déclaré au journal que l’initiative était toujours « sur la bonne voie », avec des livraisons attendues en juin.

Les remarques de Strnad interviennent alors que cinq dirigeants européens se sont réunis mardi à Prague pour discuter des projets visant à obtenir 800 000 obus d’artillerie de 155 mm en provenance de pays tiers pour les envoyer en Ukraine. Radio Free Europe a rapporté.

Le projet de 1,7 milliard de dollars est financé par 15 États de l’UE ainsi que par l’OTAN, selon le média.

Dans une déclaration commune, le groupe de dirigeants a déclaré qu’un demi-million de cartouches seraient livrées d’ici la fin de l’année.

En janvier, Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine était « devenue une bataille pour les munitions ».

C’est un message que Strnad aurait souhaité que les dirigeants occidentaux adoptent plus tôt.

Il a déclaré au FT qu’il avait averti les décideurs politiques il y a deux ans que la disponibilité immédiate des munitions définirait la guerre, mais il a affirmé que son message n’avait pas été entendu.

« Ils ne pensaient pas qu’il pourrait y avoir une guerre dans laquelle l’artillerie jouerait un rôle majeur », a-t-il déclaré. « Tout le monde pensait aux drones, à l’intelligence artificielle et aux nouvelles tendances. »

Les technologies en développement rapide telles que les drones et la guerre électronique ont en effet joué un rôle crucial dans le conflit. Mais l’incapacité de l’Ukraine à avancer sur la ligne de front cette année – et ses pertes – ont été attribuées à une pénurie chronique de soldats et de munitions.

En avril, la situation a conduit un vétéran américain en poste dans ce pays à décrire la Russie comme le « prédateur alpha » de la guerre, comme l’a rapporté Sinéad Baker de Business Insider.

L’Ukraine a été contrainte de se limiter à tirer 2 000 obus par jour pendant une grande partie de cette année, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Et ce n’est que depuis la mi-mai que ses forces ont commencé à respirer plus facilement en raison de leur capacité à dépenser des obus, a déclaré Zelenskyy.

Depuis le déclenchement de l’invasion russe à grande échelle, le CSG a tiré une grande partie de ses bénéfices de l’approvisionnement des forces ukrainiennes.

En mars, elle a annoncé qu’elle envisageait de créer plusieurs coentreprises en Ukraine pour la fabrication de munitions et d’équipements lourds, a rapporté Reuters. signalé.