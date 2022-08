50% des employeurs s’attendent à des licenciements, selon un sondage. Voici comment préparer

Ce sont les attentes des dirigeants pour les six prochains mois à un an et peuvent donc évoluer, selon Bhushan Sethi, co-responsable du groupe mondial People and Organization de PwC.

Pendant ce temps, 50% des entreprises prévoient une réduction de l’effectif global, tandis que 52% prévoient d’instaurer un gel des embauches et 44% d’annuler les offres d’emploi, selon un PwC enquête de 722 cadres américains sur le terrain début août.

Meilleur achat, Ford Motor, HBO Max, Peloton, Shopify, Re/Max Walmart et Wayfair font partie des entreprises qui ont annoncé des licenciements ces dernières semaines.

“En fin de compte, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dans l’économie, mais vous pouvez contrôler la construction d’une forte résilience professionnelle”, selon Mandi Woodruff-Santos, coach de carrière et d’argent.

De nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements ces dernières semaines, et d’autres ont laissé entendre que des coupes pourraient arriver. Heureusement, les travailleurs peuvent prendre des mesures pour se préparer.

Les employeurs ont ajouté 528 000 masses salariales en juillet, dépassant les attentes et marquant une reprise complète des emplois perdus pendant la pandémie de Covid-19. Le taux de mise à pied a frôlé des creux records en juin, tandis que les créations d’emplois sont demeurées historiquement élevées.

Les travailleurs devraient d’abord faire le point sur leur situation spécifique, plutôt que d’extrapoler sur la base de gros titres négatifs. Votre industrie est peut-être bien à l’abri des licenciements, du moins pour le moment, ce qui signifie que l’inquiétude pourrait être déplacée, ont déclaré les experts.

Woodruff-Santos recommande de penser plutôt à votre “économie professionnelle personnelle”, y compris votre travail et vos compétences. Par exemple, à quoi ressemblent l’emploi et les offres d’emploi dans votre secteur ? Que voyez-vous et entendez-vous de la part des gens de votre industrie ?

“Les gens devraient oublier ce qui se passe dans la Silicon Valley s’ils ne travaillent pas dans cet espace”, a-t-elle déclaré. “Si vous êtes chef de projet dans le domaine de l’éducation ou des soins de santé, c’est un tout autre jeu de balle.”

Cela reste un marché de travailleurs dans de nombreux domaines de l’économie, en particulier pour les talents spécialisés dans des domaines tels que la cybersécurité et le numérique, l’automatisation, les chaînes d’approvisionnement et les fusions et acquisitions, par exemple, a déclaré Sethi.