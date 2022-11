50% des électeurs disent que Roe v. Wade les encourage à voter

C’est le moment critique pour la saison des élections de mi-mandat et une enquête récente montre que les décisions majeures de la Cour suprême, comme l’annulation de Roe v. Wade, auront un impact sur si et comment les Américains voteront en novembre.

En fait, la moitié des électeurs interrogé par la Kaiser Family Foundation (KFF) disent que la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade le 24 juin les motive à sortir et à voter le 8 novembre.

L’empressement à voter sur la question de l’avortement et des droits reproductifs a augmenté jusqu’à 50%, au cours des derniers mois – contre 43% en juillet, peu après la décision du tribunal, et 37% en mai après la fuite du projet d’avis.

Parmi les personnes interrogées qui déclarent que le jugement les incite à voter, un peu plus des trois quarts (76%) envisagent de voter pour des candidats qui “veulent protéger l’accès à l’avortement, contre 17% qui déclarent envisager de voter pour candidats qui veulent limiter l’accès à l’avortement.”

“Les droits des femmes sont plus que jamais menacés et je serai damnée si je reste là et laisse faire”, a déclaré à KFF une femme de 29 ans, qui s’identifie au parti démocrate et est basée en Alabama.

L’enquête KFF la plus récente a été menée en ligne et par téléphone en septembre, et 1 282 adultes américains âgés de 18 à 49 ans ont été touchés.

Des personnes ont été choisies au hasard pour participer par le biais d’un système automatisé qui extrait différentes adresses et numéros de téléphone d’une base de données.