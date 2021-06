50 % de réduction sur Stadia Premiere Bundle, mes amis joueurs

L’un des moyens les moins chers d’obtenir une expérience de jeu de qualité console ou PC est sans aucun doute via Stadia, le service de streaming de jeux de Google. Plutôt que de débourser plus de 1 000 $ pour une plate-forme de jeu ou de payer des centaines de plus via ce mec de revendeur PS5, vous pouvez saisir Stadia et jouer jusqu’à 4K sur presque n’importe quel écran. Et pour un temps limité, c’est moins cher que jamais de faire exactement cela.

La Premiere Edition de Stadia est actuellement à 50 % de réduction chez Best Buy, ce qui fait baisser son prix à seulement 49,99 $. L’édition Premiere de Stadia comprend une manette Stadia blanche et Chromecast Ultra, ainsi qu’un mois de service gratuit Stadia Pro et 3 mois d’abonnement gratuit à YouTube Premium. C’est une bonne affaire si vous avez regardé Stadia et que vous n’en avez pas eu un gratuitement l’année dernière.

Bien que nous aimions reprocher à Stadia de ne pas livrer les fonctionnalités promises, de manquer massivement de prévisions de vente et de manquer de contenu de jeu, il s’est considérablement amélioré. Sa bibliothèque de jeux s’est considérablement agrandie (elle a le nouveau Resident Evil !), elle fonctionne enfin sur les appareils Android TV, et Google a ajouté une fonctionnalité de recherche… hah.

