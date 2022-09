50 % de réduction sur les thermostats intelligents jusqu’à la fin 2022

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année, Tado vendra son nouveau Smart Thermostat Black Edition pour seulement 99,99 £, en baisse par rapport à son RRP de 199,99 £.

L’accord est exclusivement passé par le spécialiste de l’amélioration de la maison Screwfix au Royaume-Uni.

Obtenez 50 % de réduction sur le thermostat intelligent sans fil Tado.

Alors que les prix de l’énergie devraient au moins doubler par rapport au début de l’année, les thermostats intelligents sont un moyen numérique de contrôler la consommation d’énergie d’une maison.

Tado simplifie l’efficacité énergétique grâce à l’utilisation de capteurs filaires et sans fil et de thermostats de radiateur. Lisez notre avis sur le thermostat intelligent Tado.

Compatible avec presque toutes les chaudières modernes, le thermostat intelligent peut être contrôlé manuellement ou via l’application mobile, qui dispose désormais d’un mode sombre pour correspondre à la dernière édition noire du thermostat sans fil.

À l’aide de l’application, vous pouvez régler les températures optimales pour chaque pièce lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec les vannes de radiateur intelligentes.

L’application peut dire quand des utilisateurs spécifiques quittent la maison et peut contrôler le chauffage afin que les maisons vides ne gaspillent pas d’énergie.

Tado affirme que ses thermostats intelligents peuvent permettre aux utilisateurs d’économiser en moyenne 22 % sur les coûts de chauffage par an. Les clients réduisent leur facture de chauffage moyenne de 1 050,55 £ pour une maison typique à 819,43 £ en utilisant un thermostat intelligent, estime l’entreprise. Des économies plus importantes sont attendues lorsque le plafond des prix de l’énergie augmentera au Royaume-Uni le 1er octobre.

Tado estime que ses thermostats intelligents seront amortis en moins de six mois d’utilisation et commenceront à être amortis en moins de trois mois lors de la hausse des prix de l’énergie en octobre.

La nouvelle Black Edition était une demande des clients pour correspondre aux choix de design d’intérieur. Outre l’esthétique, le mode sombre de l’application peut aider à économiser la durée de vie de la batterie d’un téléphone et être utile dans des environnements faiblement éclairés. Le mode sombre commencera à être déployé pour les utilisateurs Tado existants via une mise à jour de l’application en octobre et peut être activé dans les paramètres de l’appareil sur iOS et Android.

Le thermostat est également disponible en blanc, mais ce modèle de couleur ne fait pas partie de cette offre à moitié prix.

Lisez notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents.