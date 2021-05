50% de réduction sur le meilleur accessoire Google Pixel

le Google Pixel Stand est tombé à 39,99 $ aujourd’hui, l’un de ses meilleurs prix à ce jour. Fournissant à la fois l’intelligence et le chargement sans fil pour les téléphones Pixel pris en charge, il s’agit de l’un des rares accessoires uniques pour la gamme de téléphones de Google, mais il est normalement si cher que vous n’avez probablement pas envisagé d’en acheter un. Aujourd’hui pourrait être votre jour!

Le Pixel Stand a été introduit à l’origine avec le Pixel 3, mais il fonctionne également avec le Pixel 4 et le Pixel 5, qui prennent tous deux en charge le chargement sans fil. Ce petit chargeur de Google présente un extérieur doux au toucher, des vitesses de charge sans fil de 10 W et soutient votre téléphone sous un angle facilement visible.

Pour plus d’intelligence, le Pixel Stand vous aide à vous réveiller le matin en imitant le lever du soleil avec votre alarme, vous montre des informations utiles à l’écran et vous donne un accès facile à l’Assistant Google, et peut agir comme un écran Google Photos. C’est un chargeur sans fil utile qui offre plus que votre chargeur typique de 10 $.

B&H Photo a l’accord aujourd’hui et personne ne l’a encore égalé. Si quelqu’un le fait, nous mettrons à jour ce message, sinon nous contacterons B&H.