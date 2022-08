50 couples aux capacités différentes font un nœud lors d’une cérémonie de mariage de masse au Rajasthan

Une nouvelle réconfortante vient d’Udaipur au Rajasthan. 50 couples handicapés physiques se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage de masse. La fonction nuptiale a été organisée par Narayan Seva Sansthan, une organisation caritative à but non lucratif basée à Udaipur, au Rajasthan. L’événement a eu lieu avec le chant des mantras védiques. Un aspect notable à noter est que le Sansthan, avec les couples, a également envoyé un message concernant la protection de l’environnement après le mariage.

Dans le rapport d’IANS, le président-fondateur de l’organisation caritative, Kailash Agarwal, a déclaré: «Divyang (handicapés) et des frères et sœurs pauvres, qui n’avaient jamais imaginé se marier en considérant leur handicap et leur pauvreté comme un malheur, le font aujourd’hui. avec l’aide de la société. Le mariage va être célébré avec toutes les coutumes et grandeurs traditionnelles.

Invité d’honneur pour l’occasion, Shakuntala Rawat, ministre des industries d’État et ministre du Devasthan, a également béni virtuellement les couples nouvellement mariés.

Pour bénir le couple pour la nouvelle phase de leur vie, les invités qui ont assisté à la cérémonie leur ont offert des cadeaux comme des vêtements et des bijoux, tandis que le Sansthan leur a fourni des accessoires ménagers qui leur seront nécessaires pour s’installer.

La cérémonie était le 38e événement de ce type organisé par le Sansthan, qui s’emploie activement à offrir une vie digne aux personnes handicapées. L’organisation a pris une longueur d’avance et a également diffusé un message de protection de l’environnement et de propreté en attribuant à chaque couple un jeune arbre qu’ils plantaient devant leurs maisons et près des poubelles afin de propager la noble cause.

Les services du Sansthan sont applaudis pour parler de problèmes sociaux et promouvoir l’inclusivité dans la société.

