50 Cent veut abandonner le procès en diffamation contre son ex Daphne Joy

50 centimes rappelle les chiens… il prend des mesures pour abandonner son procès en diffamation contre son ex, Daphné Joie .

C’est un 180 complet pour Fiddy… comme nous l’avons signalé, il a déposé sa plainte en diffamation contre Daphné en mai après qu’elle l’ait publiquement accusé de viol et de violence physique.

Daphné a fait cette accusation dans une publication Instagram du 28 mars où elle a réprimandé 50 Cent pour l’avoir trollée au sujet de son inclusion dans un procès distinct impliquant Diddy, ajoutant… « Concentrons-nous vraiment sur vos véritables actions maléfiques consistant à me violer et à me maltraiter physiquement. »