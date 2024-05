50 Cent vend un documentaire sur Diddy à Netflix

Actualités américaines





Le documentaire du rappeur 50 Cent sur les allégations d’agression sexuelle visant son ennemi juré Sean « Diddy » Combs vient d’être racheté par Netflix après une apparente « guerre d’enchères massive ».

Plusieurs réseaux et services de streaming ont tenté de diffuser la série sur Combs, 54 ans, depuis que 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, a commencé à taquiner le documentaire il y a plusieurs mois, selon des sources. a déclaré à TMZ. .

Fiddy – qui se réjouit régulièrement de la chute honteuse de son rival de longue date – a confirmé l’accord mardi soir.

« NETFLIX gagne la guerre des enchères, mais si de plus en plus de victimes continuent de se produire, j’aurai besoin de plus d’épisodes », a déclaré 50 Cent dans un communiqué. Instagram poste.

Le documentaire de 50 Cent sur les allégations d’agression sexuelle qui pèsent sur son ennemi juré Sean « Diddy » Combs a été racheté par Netflix. Denise Truscello

La série – produite par les studios de cinéma et de télévision G-Unit des années 50 – se concentrerait sur les allégations d’abus commis par Diddy’s. ex-petite amie, Cassie Ventura et un tas d’autres femmes.

Le rappeur de « In Da Club », âgé de 48 ans, a déclaré l’année dernière que les bénéfices des docu-séries seraient reversés aux victimes d’agression sexuelle et de viol.

Il n’était pas immédiatement clair combien Netflix avait payé pour la série, ni quand elle commencerait à être diffusée.

Plusieurs réseaux et services de streaming tentaient de diffuser la série sur Combs, 54 ans, depuis que 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, avait commencé à taquiner le documentaire il y a plusieurs mois. Instagram/50 cents

La nouvelle de l’accord est arrivée alors que la dernière victime présumée s’est manifestée pour accuser le rappeur de « Bad Boy 4 Life » d’agression.

Le mannequin Crystal McKinney a porté plainte mardi contre Diddy, alléguant que Diddy l’avait droguée quand elle avait 22 ans, puis l’avait forcée à lui faire une fellation lors d’une visite dans son studio de New York il y a vingt ans.

Une horrible vidéo de surveillance a montré Diddy en train de battre brutalement son ex-petite amie Cassie Ventura. PA

Depuis que son ex-petite amie Cassie Ventura a accusé Combs de viol et d’abus en novembre, il a fait l’objet de six poursuites pour abus, dont la dernière en date de McKinney.

Pendant ce temps, 50 Cent a trollé à plusieurs reprises son rival sur les réseaux sociaux au milieu de ses problèmes juridiques persistants.

Sa relation épineuse avec lui remonte à deux décennies, 50 Cent harcelant Diddy pour avoir stimulé sa propre carrière en utilisant le nom de son défunt collaborateur Biggie Smalls, soulevant des doutes sur la sexualité de Diddy et suggérant même que Diddy sait qui a tiré sur Biggie mais a trop peur pour se venger. .











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}