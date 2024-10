50 Cent sur ce qu’il pense de la révélation de la vérité sur Diddy

50 Cent clarifie sa position sur ses accusations contre Sean Diddy Combs.

Le Dans le club le rappeur de 49 ans a défendu sa voix dans une interview avec Personnes où il a expliqué qu’il n’avait pas vraiment sauté dans le wagon lorsqu’il avait trouvé l’opportunité parfaite, mais qu’il mettait en garde depuis des années.

« Écoutez, j’ai l’impression de faire des choses extrêmement scandaleuses, mais ce n’est pas le cas. En réalité, c’est moi qui dis ce que je dis depuis 10 ans », a déclaré le rappeur à propos de sa dispute avec le rappeur et producteur de musique en disgrâce, 54 ans.

Cent, qui va bientôt se lancer dans son Dans le club Résidence à Las Vegas – a expliqué à quel point son intention est loin de bénéficier de la situation de Combs, qui fait l’objet d’une enquête dans plusieurs plaintes pour agression sexuelle.

« Maintenant, cela devient de plus en plus présent dans l’actualité avec les trucs de Puffy, mais à part ça, je me dis : ‘Yo, c’est juste mon point de vue parce que je suis resté à l’écart de ces trucs tout le temps parce que ce n’est pas mon style.’ ‘ »

Combs a commencé à se quereller après la sortie du morceau dissident de 2006. La bombedans lequel 50 Cent accusait ouvertement Combs d’être impliqué dans le meurtre du Notorious BIG en 1997.

Depuis, les deux rappeurs entretiennent des relations tendues, où ils ont également tous deux signé pour représenter des marques de vodka rivales.

Cent a également un documentaire Diddy l’a fait ? en cours contre Combs, qui est détenu avant son procès au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

« C’est une histoire avec un impact humain important. Il s’agit d’un récit complexe qui s’étend sur des décennies, et pas seulement des gros titres ou des clips vus jusqu’à présent », ont déclaré 50 Cent et la réalisatrice Alexandria Stapleton (pour House of Nonfiction) dans un communiqué.

« Nous restons fermes dans notre engagement à donner une voix à ceux qui n’en ont pas et à présenter des perspectives authentiques et nuancées », poursuit-il.

« Même si les allégations sont troublantes, nous invitons tous à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip hop et de sa culture. Nous visons à garantir que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »