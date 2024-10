50 Cent suggère à Meek Mill d’arrêter de répondre aux rumeurs d’amour avec Diddy

50 Cent pense que le besoin constant de Meek Mill de répondre à diverses rumeurs n’a fait que les aider à se propager davantage.

Lors d’une conversation avec Panneau d’affichage, le rappeur du Queens né Curtis Jackson a parlé de sa confrontation aux rumeurs et de la réaction naturelle de se défendre. Pour 50 ans, cependant, la retenue est essentielle si vous ne voulez pas aggraver la situation, en prenant comme exemple les rumeurs selon lesquelles Meek Mill serait gay et aurait une relation avec Diddy.

« Lorsque vous dites quelque chose qui n’est pas vrai et que la personne veut se défendre, elle vous encourage : le public aime que vous soyez vulnérable », a déclaré 50 personnes. Panneau d’affichage. « Parce que ça compte pour toi que ce ne soit pas vrai et qu’ils se jettent sur toi.

« C’est comme Meek Mill », a-t-il poursuivi. «Quand ils disent que Meek est fruité ou gay avec Puff dans la situation actuelle. C’est la façon dont il y réagit qui fait que les gens en parlent davantage. Cela devient de plus en plus gros et cela se transforme en quelque chose qui se passe là-bas.

50 a ensuite souligné le fait que, même si French Montana évolue dans le même cercle et a été confronté à des accusations similaires, son choix d’ignorer les chuchotements a pratiquement fait taire les conversations autour de lui et du magnat en disgrâce.

NEW YORK, NY – 21 OCTOBRE : Meek Mill, French Montana et Sean « Diddy » Combs assistent à la soirée de lancement de Revolt à Slate le 21 octobre 2013 à New York. (Photo de Shareif Ziyadat/FilmMagic)

« Vous n’entendez rien à propos de French Montana », a déclaré Fif. « Et le français faisait beaucoup partie de ce cercle et autour de cela. Pas une seule chose, et la merde de Meek est partout. C’est la façon dont ils réagissent à ce que les gens disent publiquement d’eux. Ils se disent : « Ça vous dérange ? » Si vous dites quelque chose, ils commencent à insister davantage là-dessus. Ils veulent que le combat continue.

En avril – cinq mois avant l’inculpation de Diddy – Meek a révélé sur les réseaux sociaux que les rumeurs entourant sa sexualité commençaient à affecter son fils.

« Je ne crois pas aux histoires de Diddy une fois qu’ils ont menti à mon sujet maintenant! » a-t-il écrit lundi 8 avril via X. « Si quelqu’un essaie de m’agresser sexuellement, ce sera une explosion sur-le-champ, vous ne le savez pas mdr, je m’en fiche, mais vous confondez mon fils, il a 12 ans avec les gens qui disent. son père est gay, il est malade maintenant, alors merde mdr.

LAS VEGAS, NV – 04 MAI : Les artistes Meek Mill (à gauche) et Sean « Diddy » Combs se produisent lors de l’after party Fight Night au Palms Casino Resort le 4 mai 2013 à Las Vegas, Nevada. (Photo de David Becker/WireImage)

Après l’arrestation de Puff, Meek a offert de l’argent sonnant et trébuchant à quiconque pourrait expliquer pourquoi il est si étroitement associé au fondateur de Bad Boy.

« Je veux embaucher une équipe d’enquêteurs, 100 000 espèces, pour découvrir tous les détails spécifiques impliquant le nom de Meek Mill dans l’affaire ‘Diddy' », a-t-il déclaré sur X lundi 24 septembre. « Je veux aussi qu’ils regardent qui dirige les médias impliquant des « doux » dans tout ce qui a trait à mon pote ! Quelque chose ne va pas. Les rues savent que c’est pas grave avec moi, ce n’est pas le cas. Nous parlons du côté commercial. Quelqu’un qui alimente à nouveau ces mauvaises campagnes avec Meek Mill. J’ai reçu 100 000 $ pour une enquête approfondie sur qui est au pouvoir et comment exactement mon nom est lié à cela.

