Crédit d’image : Paul Zimmerman/Shutterstock

50 centimes a reçu des réactions négatives de la part des fans pour s’être moqué Madoneau milieu des spéculations selon lesquelles le chanteur aurait subi une procédure brésilienne de lifting des fesses.

« Qui diable a fait ça ? Elle est riche. Comment diable n’a-t-elle pas réussi à le réparer ? le rappeur « In Da Club », 48 ans, a écrit via Instagram le 27 octobre. « Je veux le nom du putain de docteur tout de suite. Je veux dire, bon sang, mec ! MDR.”

L’artiste de “Just A Lil Bit” (de son vrai nom Curtis Jackson) a posté une photo côte à côte de Madonna, 65 ans, se produisant sur scène à la 02 Arena de Londres et d’une fourmi de dessin animé.

Les fans n’ont pas tardé à prendre la défense de la chanteuse de « Material Girl » dans la section commentaires. « OMG, qui es-tu ? Personne ne connaît vos chansons. Fermez votre bouche, s’il vous plaît”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a ajouté : “Vous pourriez vous concentrer sur beaucoup de bonnes choses à propos de Madonna, des choses qui ont inspiré les gens pendant des décennies, mais vous avez choisi de vous concentrer sur le superficiel et de vous moquer de son corps. Cette attitude en dit plus sur vous que sur son chirurgien.

De nombreux autres commentateurs ont qualifié Madonna de « légende » et ont critiqué 50 Cent pour avoir commenté le corps d’une femme.

La chanteuse de « Like a Virgin » a suscité pour la première fois des spéculations sur les implants fessiers après que ses fesses aient semblé améliorées lors d’un spectacle du Nouvel An 2019. Elle a apparemment répondu aux commentaires humiliants quelques jours plus tard, en écrivant via Instagram : « Je ne cherche désespérément l’approbation de personne. [crying laughing emoji]. Et j’ai droit à une liberté d’action sur mon corps comme tout le monde ! »

Ce n’est pas la première fois que 50 Cent vient publiquement de Madonna, même si les deux étaient auparavant des amis proches.

En novembre 2022, 50 Cent a qualifié la chanteuse de « 4 Minutes » de « grand-mère » après avoir posé sur un lit et frappé les mots de « Vent ». Madonna a rapidement réagi à l’ombre.

“Voici 50 Cent qui fait semblant d’être mon ami”, a-t-elle écrit via ses histoires Instagram pour légender un selfie du couple. «Maintenant, tu as décidé de parler de moi. Je suppose que votre nouvelle carrière attire l’attention en essayant d’humilier les autres sur les réseaux sociaux. Le choix le moins élevé que vous puissiez faire en tant qu’artiste et adulte.