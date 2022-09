50 Cent produit l’émission True Crime “Hip Hop Homicides”

Il y a une guerre à l’extérieur dont personne n’est à l’abri… Surtout s’il est rappeur.

“Hip Hop Homicides” Show pour disséquer les décès de notables MC

Probablement les producteurs de télévision les plus réussis que nous connaissons pour sortir du hip-hop Curtis “50 Cent” Jackson et Mona Scott-Young unissent leurs forces en tant que producteurs exécutifs de “Hip Hop Homicides”, à venir sur WE tv le jeudi 3 novembre à 9 Après-midi ET/PT. De nouveaux épisodes seront disponibles sur ALLBLK, tous les lundis, après leur première sur WE tv.

Selon un communiqué sur l’émission, “Hip Hop Homicides” se démarquera de votre véritable procédure de crime en fournissant une couche supplémentaire à considérer – un regard d’ensemble sur l’épidémie de violence dans le hip hop.

Animé par la personnalité de la télévision et producteur, Van Lathan, “Hip Hop Homicides” examine le nombre impressionnant de meurtres dans la communauté Hip Hop. La série offre un examen plus approfondi des meurtres choquants de certains de nos artistes les plus appréciés, de Pop Smoke à XXXTentacion, dans l’espoir de fournir à leurs proches et à leurs fans la fin qu’ils recherchent. Disséquer les faits, explorer des pistes et proposer des entretiens individuels exclusifs avec les personnes les plus proches des morts. Des artistes tels que French Montana, Juvenile, Mannie Fresh, Vic Mensa et bien d’autres partagent leurs précieuses idées tout au long de la saison.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le premier épisode se penche sur le meurtre de Pop Smoke et présente une interview exclusive avec son mentor, Curtis “50 Cent” Jackson. Abattu dans les collines d’Hollywood dans ce qui a d’abord été qualifié de “vol qui a mal tourné”, la scène de la mort de Pop Smoke ne présentait pas les signes habituels d’effraction et de saccage associés à ces crimes. Était-ce un coup ciblé ?

Cette émission a un réel potentiel mais c’est dommage que nous soyons dans un endroit où il y a encore des rappeurs qui meurent ce qui semble être une base hebdomadaire.

Branchez-vous le jeudi 3 novembre à 21 h HE / PT sur WE tv pour la première de “Hip Hop Homicides”.