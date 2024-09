50 Cent prépare une série documentaire sur les allégations d’abus de Diddy sur Netflix : « C’est un récit complexe qui s’étend sur des décennies »

Netflix produit une docu-série de Curtis « 50 Cent » Jackson sur les accusations de trafic sexuel et de racket ainsi que sur les allégations d’agression sexuelle et d’abus violent contre Sean « Diddy » Combs. Alexandria Stapleton dirige le projet, qui est actuellement en cours de production.

« C’est une histoire qui a un impact humain important. C’est un récit complexe qui s’étend sur des décennies, pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu’à présent », ont déclaré 50 Cent et Stapleton dans une déclaration exclusive à Variété« Nous restons déterminés à donner la parole aux sans-voix et à présenter des points de vue authentiques et nuancés. Bien que les allégations soient inquiétantes, nous exhortons tout le monde à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »

50 Cent est producteur exécutif via sa bannière G-Unit Film & Television, tandis que Stapleton est producteur exécutif pour House of Nonfiction, Texas Crew Productions étant également producteur.

50 Cent annoncé pour la première fois que G-Unit produirait la docu-série début décembre, date à laquelle Combs avait été poursuivi en justice par quatre femmes différentesà commencer par son ex-petite amie Cassie Ventura, dont le procès a ouvert les vannes contre lui, et avec qui il parvint rapidement à un accord. À l’époque, 50 Cent avait partagé sur X un clip dans lequel on voyait le rappeur Mark Curry, de Bad Boy Records, affirmer que Combs aurait drogué des bouteilles de champagne lors de ses soirées avant que les femmes n’en boivent. Les bénéfices du documentaire, a déclaré le rappeur-producteur, seront utilisés pour soutenir les victimes d’agressions sexuelles.

La semaine dernière, Combs était arrêté à New York et accusé de trois chefs d’accusation: complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable, mais reste en détention car sa libération sous caution lui a été refusée lors de son audience d’appel.

Combs a également été frappé par plusieurs autres poursuites judiciaires. En février, son ancien employé Rodney « Lil Rod » Jones a prétendu que Combs a fait des avances sexuelles non désirées et l’a forcé à embaucher et à entretenir des relations avec des travailleuses du sexe en 2023. Jones lui-même a ensuite été mentionné dans un procès en avril dans lequel Grace O’Marcaigh a allégué que, alors qu’il travaillait comme intendant sur un yacht, le fils de Combs, Christian « King » Combs, l’a forcée à lui faire une fellation et que Combs a payé le capitaine du yacht pour garder l’affaire secrète. En mai, le mannequin Crystal McKinney a allégué que Combs l’avait droguée et agressée sexuellement en 2003, et plus tôt ce mois-ci, l’ancien La chanteuse de Danity Kane, Dawn Richard a poursuivi Sean « Diddy » Combs pour violence verbale, agression, agression sexuelle et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

En mai, CNN a fait état d’une fuite vidéo qui montrait Combs saisissant, bousculant et donnant des coups de pied à Cassie dans un hôtel. Quelques jours plus tard, il a déclaré il a pris « l’entière responsabilité » pour ses actions dans la vidéo.

C’était la première et la seule fois qu’il admettait avoir commis un acte répréhensible. Avant cela, il avait tout nié, publiant une déclaration sur les réseaux sociaux en décembre qui disait « ASSEZ, C’EST ASSEZ », a déclaré Combs dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux en décembre. « Au cours des deux dernières semaines, je suis resté assis en silence et j’ai regardé les gens essayer d’assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage », a-t-il déclaré. « Des allégations écœurantes ont été portées contre moi par des individus à la recherche d’un salaire rapide. Je tiens à être absolument clair : je n’ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité. » La publication n’apparaît plus sur son compte Instagram, mais reste épinglé en haut de son X (anciennement Twitter) compte au moment de la publication de cet article.

De plus, après La sécurité intérieure a perquisitionné ses propriétés à Los Angeles et à Miami en mars, il publié sur Instagram le clip de sa chanson « Victory » de 1998, dans laquelle il fuit la police, avec la légende « Bad Boy à vie ».

Il s’agit de la première confirmation officielle de Netflix de son implication dans la série, bien que 50 Cent ait discuté du projet avec Le Hollywood Reporter en juillet.