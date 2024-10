50 Cent prédit quand il deviendra le prochain milliardaire du hip hop

50 Cent a récemment montré son argent – ​​notamment en apportant 3,5 millions de dollars en espèces pour une séance photo – mais il a récemment fait une prédiction géante concernant ses finances, affirmant qu’il serait milliardaire dans les prochaines années.

« Je vais dépasser ce chiffre… au cours des cinq prochaines années, faites-y confiance », a-t-il déclaré. EPassionné Report MagazineLincoln Salazar, PDG et éditeur de , dans un épisode de Le podcast des passionnés qui a été mis en ligne jeudi dernier (26 septembre).

Mais la chose la plus importante, explique 50, c’est ce qui se passe. après que.

« J’ai déjà tout ce que je veux », a-t-il déclaré. « Je pense que le fait est que… vous accomplissez cela, alors la tâche est : dans quelle mesure vous aidez les gens. »

Vous pouvez voir les réflexions de Fif sur le statut de milliardaire à partir de 17h44 ci-dessous.

Pendant ce temps, le général de la G-Unit continue de faire des affaires. Il a taquiné la suite de ses docu-séries sur Diddy avec une autre sur le maire en difficulté de New York, Eric Adams.

En publiant une vidéo sur Instagram d’Adams attribuant au patron de Bad Boy la clé de New York l’année dernière – un honneur qui a depuis été révoqué suite à ses allégations d’agression sexuelle – 50 se sont demandé s’il y avait plus à dire dans l’histoire.

« Cette merde devient folle ici ! Voulez-vous une série documentaire sur Eric Adams ? [shrug emoji] Je veux savoir ce qui se passe ici », a-t-il écrit en légende.

Le message de 50 intervient après qu’Adams ait été accusé de cinq accusations criminelles pour des allégations selon lesquelles il aurait accepté plus de 10 millions de dollars de contributions illégales à la campagne, principalement de la part de dirigeants d’entreprises et de représentants du gouvernement turcs.

en rapport nouvelles 50 Cent continue de troller Diddy à propos de l’huile pour bébé alors que Netflix Doc trouve son directeur 25 septembre 2024

Les accusations comprennent la fraude électronique, le complot, la sollicitation d’une contribution de la part d’un ressortissant étranger et la corruption, qui pourraient entraîner une peine de prison importante si Adams est reconnu coupable.

Il est le premier maire en exercice de la ville de New York à faire face à des accusations criminelles.

50 Cent avait initialement réagi à l’inculpation d’Adams en téléchargeant une photo du maire sur Instagram et en écrivant : « Oh merde, [shocked emoji] qu’est-ce que tu as fait Eric ? Je n’ai jamais vu le maire actif de New York être inculpé.

Le patron de la G-Unit a critiqué Adams dans le passé, notamment à propos d’une proposition de politique visant à donner aux migrants des cartes de débit prépayées.