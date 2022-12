50 Cent Posts Meme Mocking Megan Thee Stallion Shooting

50 centimes a revendiqué sa prochaine victime, même s’il s’agit de quelqu’un auprès duquel il s’est déjà excusé il y a quelques mois pour la même situation.

Le samedi 17 décembre, 50 Cent s’est rendu sur Instagram pour publier son dernier mème, cette fois, celui mettant en vedette Megan Thee Stallion se transformant en Jussie Smollett. Au milieu du procès en cours de Meg contre Tory Lanez, qui, selon elle, lui a tiré dessus, 50 Cent essaie de laisser entendre qu’elle ment sur toute la situation, ce qui rappelle Jussie Smollett.

“Merde, je suis confus avec tout ce qui se passe [man shrugging shoulders emoji]”, a écrit le créateur de Power dans sa légende. “[I] ne sais pas quoi penser. MDR[.]”

Bien qu’il n’ait pas expliqué pourquoi il était si confus, 50 Cent pourrait faire référence au témoignage émotionnel de Megan The Stallion au procès qui la présentait rappelant comment elle a été abattue par Tory Lanez lors de leur altercation en juillet 2020. Dans le même procès, cependant, son ancienne amie Kelsey Nicole Harris – qui a d’abord déclaré aux enquêteurs dans une interview enregistrée qu’elle avait vu Tory tirer sur Megan – a pris la parole le lendemain et a refusé d’identifier le rappeur canadien comme le tireur.

Alors que 50 Cent est connu pour sa publication constante de mèmes et se moquer d’autres célébrités, ce message est rendu plus intéressant par le fait que Fif s’est en fait excusé auprès de Megan pour avoir publié quelque chose sur cette même affaire en juillet dernier.

À l’époque, le rappeur devenu directeur de la télévision avait publié des mèmes Boyz n the Hood qui dépeignaient Megan en fuite depuis Lanez et la légende “Run Ricky Run”. Il a également publié un autre mème de Lanez tenant une arme à feu sous les traits de Mini Me du Austin Powers films.

“Merde, je ne pensais pas que c’était réel, ça sonnait tellement fou @theestallion, je suis content que tu te sentes mieux et j’espère que tu pourras accepter mes excuses”, a écrit 50 après avoir supprimé ses mèmes il y a cinq mois. “J’ai posté un mème qui flottait. Je n’aurais pas fait ça si j’avais su que tu étais vraiment blessé, désolé.