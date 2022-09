50 Cent pique du boeuf entre Joseph Sikora et Gianni Paolo

50 Cent est peut-être le grand patron de Du pouvoirmais cela ne signifie pas qu’il restera à l’écart de tout ce qui pourrait se passer dans les coulisses de sa série à succès.

On dirait Joseph Sikora, qui joue Tommy Egan, et Gianni Paolo, qui joue Brayden Weston dans les deux Du pouvoir et son Power Book II : Fantôme les spin-off ne sont pas les meilleurs amis hors écran. Le week-end dernier, les acteurs ont eu un échange tendu lors d’un concert de 50 Cent dans le cadre de son Tycoon Weekend à Houston.

Selon des rapports de HipHopDXune vidéo de l’événement montre Paolo s’approchant de Sikora sur scène alors que 50 interprète le Du pouvoir chanson thème, offrant une poignée de main. En retour, cependant, Sikora l’a laissé pendre. Paolo a rapidement balayé la brûlure en tapotant l’épaule de sa co-star et en s’éloignant rapidement.

Comme beaucoup de célébrités le font aujourd’hui, cette tension s’est propagée sur les réseaux sociaux, où Sikora a affirmé qu’ils avaient tous les deux résolu leurs différences.

“Nous nous sommes vus à l’hôtel après et nous avons parlé. Tout va bien », a-t-il commenté sous un article sur l’échange.

Malheureusement pour Joseph, qui essayait clairement de dissiper la situation, Paolo a réfuté l’affirmation et a diffusé Sikora sur ses histoires Instagram, affirmant que l’acteur avait un problème avec lui depuis un certain temps.

“Écoutez, j’allais laisser cette merde tranquille, mais les gens continuent de m’envoyer ça et le mec raconte des mensonges”, a-t-il écrit. “Ce n’est pas ‘tout va bien’. Je lui ai demandé dans l’ascenseur quel était son accord avec moi parce qu’il faisait ça depuis des années alors que je n’avais montré que du respect et de l’amour. Il a poursuivi: “Il n’arrêtait pas de dire qu’il ne foutait pas avec moi. Rien n’a été résolu. Arrêtez de répandre des mensonges parce que les gens vous pressent à propos de votre salinité. Je n’ai rien dit d’autre que des choses incroyables à propos de ce mec sur le podcast et si vous l’écoutez, vous le savez.

“Saison 6 de Du pouvoir il était le gars le plus gentil du monde avec moi », a poursuivi Paolo. “Puis quand Fantôme est arrivé tout commuté. Si vous allez essayer de prétendre que la merde est résolue pour les médias sociaux parce que vous êtes en colère, tout le monde demande pourquoi un homme de 47 ans jette de l’ombre sur quelqu’un avec qui tout le monde baise, alors faites au moins mieux que ça mon gars. Dans une autre histoire Instagram, l’acteur a ajouté: “Il fait ça à huis clos depuis des années. C’est VOUS qui l’avez rendu public sur scène, pas moi. Maintenant, vous faites face au résultat d’être un enfant.

C’est alors que 50 Cent, le co-créateur et producteur exécutif du Du pouvoir univers, a sonné, ajoutant plus de carburant au feu entre ses étoiles.

“[eyes emoji] oh merde, c’est parti !” il a écrit sur Instagram mercredi, partageant des captures d’écran de l’échange de médias sociaux de Sikora et Gianni. “Maintenant, je n’aime jamais commencer la merde, mais tu devrais le frapper Tommy, attends, je pense que ce petit n **** Brayden a un couteau. mdr.” Paolo s’est rendu dans la section des commentaires pour répondre en écrivant: “Nah 50 cmon [crying face emoji].”

Quant à Sikora, il est resté silencieux après ses affirmations initiales selon lesquelles le problème était résolu.

Dans les nouvelles connexes, selon TMZil y a une autre rivalité qui se prépare entre Puissance II étoile Michael Rainey Jr. et BMF acteur de cinéma Lil-Meechles deux camps se jetant de l’argent le même week-end lors d’une soirée Houston Tycoon Fest. Leurs équipes de sécurité respectives en sont presque venues aux mains, mais heureusement, des têtes plus froides ont prévalu pour faire la fête.

Yiiiiii j’aime. Qu’y a-t-il dans l’eau là-bas ??