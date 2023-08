La star du hip-hop 50 Cent a de nouveau exprimé son admiration enthousiaste pour Helen Mirren.

Le rappeur de 48 ans a fait l’éloge de l’actrice de 78 ans dans une nouvelle interview avec le magazine Men’s Health publiée vendredi.

Le hitmaker « In Da Club » a rencontré pour la première fois le lauréat de l’Oscar en 2017 lors du 57e Festival de télévision de Monte-Carlo.

« Elle est sexy », a déclaré 50 Cent. « Elle va te regarder, et tu vas ‘oh s—!’

« Je me fiche de son âge, je m’en fous de ce que personne ne dit, elle est sexy. … C’est sa confiance, c’est tout ce qu’elle est depuis toutes ces années. Elle va être sexy pour toujours. »

La lauréate d’un Grammy Award s’est souvenue avoir rencontré la star de « The Queen » alors qu’elle marchait sur le tapis rouge avec son mari Taylor Hackford, 78 ans.

« Son mari était juste là avec elle. Il dit ‘Oh, c’est exactement ce qu’elle fait' », se souvient 50 Cent. « Il remarque ce que vous remarquez, qu’elle est sexy. C’est la confiance. C’est tout ce qu’elle est depuis toutes ces années. Elle va être sexy pour toujours. »

Le rappeur avait déjà jailli de sa rencontre avec Mirren lors d’une apparition en 2018 sur « Conan ».

« Elle m’a juste regardé, et il y avait quelque chose d’intéressant dans ses yeux », a déclaré la native de New York à l’animateur Conan O’Brien.

« C’est une chose différente. Par exemple, le vieux Hollywood est riche, mais c’est une autre chose. C’est cette question de confiance d’être testée et éprouvée.

« Et elle vous regarde comme si elle savait qu’elle était sexy, et son mari n’est pas loin derrière pendant qu’elle fait ce s—. Mais elle a toujours l’habitude de vous regarder de cette façon, et c’est comme ça. »

Le rappeur n’exclurait pas de poursuivre Mirren lui-même, mais a ajouté qu’il ne « dirait pas oui » tant que Hackford serait en vie.

« Ce n’est pas bien, parce que tu sais quoi ? Je ne veux pas que personne n’attende que je sois renversé dans un accident ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? » il ajouta. « Ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire. »