50 Cent et sa petite amie Cuban Link assistent à la première de “BMF”: Photo – Hollywood Life

50 centimes et sa petite amie Jamira “Lien Cubain” Haines vont fort! Le couple est sorti le 5 janvier pour la première de la saison 2 de la série Starz de 50 Cent BMF. Le rappeur, 47 ans, et sa magnifique partenaire, 25 ans, ont foulé le tapis rouge du TCL Chinese Theatre dans des tenues noires fantaisistes. Ils étaient super amoureux l’un de l’autre alors qu’ils modélisaient leur apparence pour les caméras.

50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson III, portait un costume noir qu’il associait à une cravate verte et des baskets noires et blanches. Il a posé avec une main dans sa poche avec son autre main enroulée autour de la taille de sa petite amie entraîneuse de fitness. Cuban Link abasourdi dans une robe noire découpée avec des talons noirs à lanières et des boucles d’oreilles en argent. Elle a coiffé ses cheveux brun foncé dans un chignon élégant.

50 Cent a également amené son fils Sire Jackson, 10 ans, à la première et ils portaient d’adorables tenues assorties. Le chanteur de “Candy Shop” a posté un Instagram avec son fils, qu’il partage avec le mannequin Daphné Joie35. “BMF saison 2 premier moi et Sire 💣Boom💨le tour est réel”, 50 Cent a légendé son message.

50 Cent sort rarement en public avec Cuban Link. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019 et ont fait leur première apparition publique ensemble lors de la première de la saison 6 de l’émission 50 Cent. Pouvoir à New York en août. 50 Cent a parlé de sa romance avec Cuban Link dans une interview de mai 2020 avec PERSONNESoù il a révélé comment ils se sont liés pour créer des tableaux de vision pendant la quarantaine COVID-19.

“Pendant 30 jours, j’ai [told her], ‘Envoyez-moi une photo de quelque chose que vous voulez.’ Puis après les 30 jours, j’ai fait la même chose. À la fin, nous avons réuni les deux tableaux de vision et parlé des choses qui ne correspondent pas », a déclaré 50 Cent. “Cela a déclenché des conversations que nous n’aurions probablement pas eues au hasard, et il nous a été plus facile de l’exprimer car il est si tôt.”

Le joli couple s’est également trollé sur les réseaux sociaux tout au long de leur relation, ce qui est normal pour 50 Cent, l’un des plus grands trolls sur Internet. Une fois, Cuban Link a enfermé 50 Cent hors de la chambre parce qu’il avait insulté son repas fait maison. Ces deux-là sont tellement amoureux et c’est toujours une joie quand on a un aperçu de leur romance.

