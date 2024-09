50 Cent et d’autres célébrités réagissent à l’arrestation de Sean « Diddy » Combs

Ligne supérieure

Le rappeur Sean « Diddy » Combs a été arrêté lundi et a plaidé non coupable mardi d’accusations telles que trafic sexuel et racket. Il restera en détention jusqu’à son procès, provoquant une série de réactions acerbes de la part du rappeur et critique de longue date 50 Cent, et d’autres célébrités des communautés hip-hop et R&B.

Combs a été arrêté lundi. (Photo par ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Faits essentiels

Combs a été inculpé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la contrainte ou la coercition et de transport pour se prostituer. Les procureurs allèguent qu’il s’est livré à des violences physiques, à la contrainte et à l’obstruction à la justice lors de l’organisation de soirées sexuelles qu’il a décrites comme des « Freak Offs ». 50 Cent, dont le vrai nom est Curtis Jackson III, tweeté une photo de lui et de l’acteur Drew Barrymore avec la légende : « Me voici en bonne compagnie avec [Barrymore] et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison », faisant référence aux conclusions des enquêteurs lors de la perquisition des domiciles de Combs en mars, lorsque les forces de l’ordre ont récupéré plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, selon l’acte d’accusation de Combs. L’animateur de radio Charlamagne Tha God a déclaré lors d’un segment lundi sur « The Breakfast Club » que si Combs est reconnu coupable de racket et de trafic sexuel «il y aura d’autres personnes impliquées« qui ira probablement en prison ». La chanteuse Audrey O’Day, qui a été franchement à propos de Combsa déclaré lundi qu’elle se sentait «validé » après l’arrestation du rappeur, poursuivant le tweet en disant qu’elle « avait choisi de parler à des gens qui pouvaient faire avancer la justice de la manière dont je devais la voir ».

Recevez les alertes SMS des dernières nouvelles de Forbes:Nous lançons des alertes par SMS pour que vous soyez toujours au courant des principaux événements qui font la une des journaux. Envoyez le mot « Alertes » au (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

La querelle de longue date entre 50 Cent et Combs

50 Cent a longtemps critiqué Combs avant son inculpation. En mai, 50 Cent a repartagé un message du bureau du procureur du comté de Los Angeles condamnant une vidéo montrant Combs agressant son ex-petite amie, Cassie Ventura, dans un hôtel de Los Angeles en 2016. L’attaque a eu lieu au-delà du délai de prescription, ce qui a poussé 50 Cent à dire que le bureau avait publié la vidéo sachant « qu’ils ne peuvent pas l’accuser de ce que nous avons vu, mais ils savent que nous ne pouvons pas [unsee]

ce que nous avons vu. » 50 Cent a également commenté les raids menés dans les résidences de Combs, déclarant dans un tweet « ils ne viennent pas comme ça à moins qu’ils n’aient une affaire à traiter ». 50 Cent a publié un piste de diss contre Combs en 2006 et a annoncé l’année dernière que sa société de production produirait un documentaire sur les nombreuses allégations contre Combs intitulé « Diddy Do It ? »

Tangente

O’Day est un ancien membre du groupe de filles R&B Danity Kane, qui a signé sur le label de Combs, Bad Boy Records, en 2005.

Contexte clé

La libération sous caution de Combs a été refusée mardi et il restera en détention fédérale jusqu’à son procès pour les trois chefs d’accusation, qui entraînent une peine minimale de 15 ans et une peine maximale de prison à vie. Les procureurs ont accusé Combs d’avoir commis des « abus verbaux, émotionnels, sexuels et physiques » et d’avoir manipulé des femmes pour qu’elles se livrent à des « actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins ». Les accusations contre Combs font suite à des mois d’allégations formulées par des femmes contre le rappeur, l’accusant de viol, d’agression sexuelle et d’abus remontant à plusieurs années. Les allégations, qui se sont principalement concrétisées de la fin de l’année dernière à cet été, ont été démenties par les avocats de Combs, qui ont déclaré à Forbes que certaines des poursuites contre le rappeur étaient des arnaques à l’argent, « sans fondement » ou « écœurantes ».

Lectures complémentaires

Sean « Diddy » Combs se voit refuser la libération sous caution après avoir plaidé non coupable de trafic sexuel et de racket (Forbes)

Sean « Diddy » Combs arrêté pour racket et trafic sexuel : une chronologie complète des accusations portées contre lui (Forbes)